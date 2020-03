The VHS Vault, la libreria di Internet Archive per i più nostalgici

TecnologiaCuriosità

di Pasquale Oliva - 06/03/2020 15:50 | aggiornato 06/03/2020 15:55

Tornare agli anni '90 non è mai stato così facile. Su The Internet Archive oltre ventimila video di show, spot televisivi, film, episodi e concerti dagli anni delle videocassette VHS.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Potrebbero non essere d'accordo Tony, Steve e gli altri Vendicatori del Marvel Cinematic Universe, ma viaggiare nel tempo purtroppo è impossibile. Sarebbe bello potersi catapultare in altre epoche o rivivere quel preciso momento della propria vita grazie ad attrezzature iper-tecnologiche, ma no, non si può. Fortunatamente ci sono i ricordi, tenuti in vita dalla mente, dagli album fotografici (fisici e digitali) e dagli archivi.

In questo articolo vi parlo di un archivio in particolare noto come The Internet Archive. Questo è principalmente conosciuto per la sua Wayback Machine, uno strumento in grado di scavare nel passato di quasi tutti i siti web e portare alla luce le precedenti versioni di piattaforme oggi, ovviamente, totalmente diverse. Se non è questo un viaggio nel tempo!

Ad esempio, vi piacerebbe dare uno sguardo al sito di Apple in data 30 giugno 2007, ovvero il giorno successivo alla presentazione del primo storico iPhone? Nessun problema, basta chiedere alla Wayback Machine.

HD Apple, Inc. / The Internet Archive

Ma se i siti web dei tempi che furono non riescono a sfamare il mix di curiosità e nostalgia, allora potrebbe fare al caso vostro un catalogo di oltre 20mila video (trailer, show, registrazioni, spot TV e altro ancora) 'recuperati' da videocassette VHS.

Nel The VHS Vault si rischia facilmente di perdersi considerato il numero in costante aumento di contenuti caricati (la maggior parte degli anni '90), ma si trovano 'reperti' come la video-guida di Windows 95 con Matthew Perry e Jennifer Aniston di Friends o lo spot in giapponese del videogioco Super Mario Bros. 3 per NES.

Cosa ne pensate dell'iniziativa di The Internet Archive?