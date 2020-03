The Walking Dead 10x11, l'inizio: Alpha e Negan legati per la vita?

Una nuova, durissima battaglia ci aspetta. E la posta in gioco è sempre più alta. Daryl Dixon (Norman Reedus) è come sempre in prima linea contro il nemico, ma l’ultima volta che l’abbiamo visto si era scontrato faccia a faccia con Alpha, salvato dal provvidenziale intervento di Lydia (Cassady McClincy).

Una cosa è certa: dopo questa scena iniziale dell'episodio 10x11 di The Walking Dead , in prima visione assoluta su FOX lunedì alle 21.00 , vediamo Negan con la sua maschera da Sussurratore mentre marcia al fianco di Alpha, guidando verso Alexandria la mandria di zombie.

