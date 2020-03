Tolo Tolo di Checco Zalone arriva in Home Video ad aprile

Cinema

di Elena Arrisico - 06/03/2020 08:25 | aggiornato 06/03/2020 08:29

Sta per uscire il cofanetto Home Video, sia in versione Blu-ray che in DVD, dell'ultimo film di Checco Zalone: Tolo Tolo. Ambientata tra Africa e Italia, la pellicola cinematografica ha riscosso un enorme successo al box office.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Warner Bros. sta per rilasciare Tolo Tolo in Home Video: il film di Checco Zalone è, infatti, atteso per aprile quando sarà disponibile sia in versione Blu-ray che in versione DVD.

Scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone, Tolo Tolo è stato prodotto da Pietro Valsecchi e vanta nel cast – oltre allo stesso Zalone - Souleymane Sylla (Oumar), Manda Touré (Idjaba), Alexis Michalik (Alexandre Lemaitre) e Barbara Bouchet (signora Inge). Si tratta del quinto film di Zalone, ma il primo che lo vede anche nelle vesti di regista.

Al box office, il film ha guadagnato più di 46 milioni di euro. La sua realizzazione è stata un lavoro complesso e lungo, che ha portato a un enorme risultato in fatto di guadagni: le riprese sono durate circa 9 mesi e si sono svolte tra Marocco, Kenya e Malta, oltre che in diverse città italiane.

La trama di Tolo Tolo racconta la storia di Pierfrancesco Zalone - detto Checco – che rifiuta il reddito di cittadinanza come disoccupato e decide di aprire un ristorante giapponese nel proprio paese; circa un mese dopo, però, l’uomo è sommerso dai debiti e il fisco gli pignora il locale, forzandolo alla chiusura. Per cercare di scappare dai creditori, Checco si rifugia in Africa, dove riesce a trovare lavoro come cameriere in un villaggio turistico in Kenya. Improvvisamente, scoppia una guerra civile che lo costringe a tornare nel Belpaese, percorrendo la tortuosa rotta dei migranti: “lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao”.

Come detto prima, il cofanetto di Tolo Tolo sarà disponibile sia in Blu-ray che in DVD: in entrambi sarà contenuto un solo disco. Nel primo caso, il costo è di € 14,99; nel secondo, di € 16,99.

Warner Bros.

Contenuti speciali

Backstage

Singolo “Immigrato”

Backstage - Video Clip “Immigrato”

In arrivo, il 16 aprile 2020, anche il cofanetto DVD de Il Primo Natale: il film diretto e interpretato da Ficarra e Picone ha incassato nelle prime sette settimane di programmazione 15,3 milioni di euro e 3,1 milioni di euro nel primo week-end. Stessa data anche per l’uscita del cofanetto DVD dedicato al regista e sceneggiatore Paolo Genovese: si tratta di una raccolta di quattro suoi film di successo, ovvero Immaturi, Immaturi – Il Viaggio, Tutta Colpa di Freud e Perfetti Sconosciuti.

Distribuito da Warner Bros., Tolo Tolo di Checco Zalone sarà, invece, disponibile a partire dal 30 aprile 2020.