Xbox Game Pass: tanti nuovi giochi arrivano a marzo su console e PC

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 06/03/2020 08:34

Il Game Pass aggiunge tanti nuovi titoli al suo catalogo anche in questo mese di marzo. Ecco tutte le novità.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Anche questo marzo il servizio di Xbox Game Pass è pronto a offrire nuove aggiunte al suo già ricco catalogo di titoli. Il servizio permette di giocare qualsiasi gioco in qualsiasi momento per tutto il tempo in cui si è abbonati ed è disponibile sia su Xbox One che su PC.

Marzo sarà un mese ricco per tutti i possessori del pass, infatti dal 5 marzo sarà disponibile NBA 2K20, l’ultimo simulatore cestistico di 2K, che di anno in anno propone i migliori titoli dedicati al Basket sulla piazza. Questo nuovo capitolo non fa eccezione grazie a tantissime modalità presenti. Sempre in questa giornata arriverà anche Train Sim World 2020, un gioco in cui saremo noi i macchinisti che dovranno condurre i treni verso la destinazione cercando di arrivare in orario.

HD Microsoft

Dall’11 marzo arriva invece Ori and the Will of the Wisps, esclusiva Xbox One create da Moon Studios che con questo titolo arrivano al secondo capitolo del loro gioco d’avventura in stile Metroidvania. In questo secondo capitolo le mappe saranno ampliate e il gioco godrà di un comparto artistico incredibile da vedere.

Tra gli altri giochi in arrivo ci sarà Pikuniku, un puzzle game con elementi platform il 12 marzo, e dal 13 marzo invece la open beta del gioco d’azione competitivo Bleeding Edge dei Ninja Theory e la Juggernaut Edition di State of Decay 2.

Gli abbonati su PC Windows 10 avranno invece alcuni giochi differenti rispetto a quelli presenti su Xbox One. OItre Ori, Pikuniku e Train Sim World, questi otterranno anche The Lord of the Rings: Adventure Card Game, un gioco di carte ispirato al Signore degli Anelli, e Mother Russia Bleeds, un picchiaduro a scorrimento vecchia scuola dalle ambientazioni molto dark.

HD Microsoft

Queste sono dunque le prime novità in arrivo sul catalogo di Xbox Game Pass per i primi di marzo, ma Microsoft ha promesso ulteriori novità in arrivo questo mese. Voi utilizzate questo servizio sulla vostra Xbox One o su PC per giocare a tanti giochi differenti?

Fonte: Gamespot