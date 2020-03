CinemaAnimazione

07/03/2020

Kung Fu Panda è un franchise cinematografico d'azione che ha riscosso un incredibile successo grazie alle avventure del suo protagonista, il goffo e simpatico panda Po Ping. Ecco le fradi più belle di tutti e tre i film.

"Io amo il kung fuuuuu!!! "

In molti ricorderanno questa frase pronunciata dal simpatico, goffo (e in sovrappeso) panda Po, il protagonista del franchise cinematografico di gran successo Kung Fu Panda, prodotto da DreamWorks Animation.

Cominciato nel 2008 con il primo film, Kung Fu Panda, la serie di pellicole ha proseguito la sua strada in discesa con Kung Fu Panda 2 (2011) e Kung Fu Panda 3 (2016).

Con ben oltre 1,7 miliardi di dollari di incasso totale al box office mondiale e due candidature all'Oscar come miglior film d'animazione (per le prime due pellicole), i film di Kung Fu Panda sono ambientati nell'antica Cina e, come accennato, vedono come protagonista Po Ping, un esemplare di panda gigante, che lavora come cameriere nel chiosco di spaghetti del padre adottivo, Mr. Ping. Il suo sogno, però, è quello di diventare un esperto di Kung Fu. Scelto involontariamente, per una serie di fatidiche circostanze, come Guerriero Dragone profetizzato, Po, dopo un'iniziale smarrimento iniziale si impegnerà molto per realizzare il suo destino, per conoscere il suo passato anche grazie all'aiuto di nuovi amici (come Tigre e Shifu) e si difenderà dai nemici, primo fra tutti il crudele Tai Lung, grande esperto di Kung Fu.

L'originalità delle storie raccontate, la simpatia e la grande caratterizzazione dei personaggi, le scene ricche di avventura e d'azione hanno contribuito sicuramente a determinare il successo dei film di Kung Fu Panda, amatissimi da grandi e piccini. Uno dei grandi valori aggiunti di queste pellicole, però, è rappresentato dalla ricchezza di citazioni importanti, profonde e capaci di offrire spunti di riflessioni per la vita di ogni giorno.

Scopriamo, insieme, le frasi più belle di Kung Fu Panda.

Kung Fu Panda: le frasi più belle

"Mollare, non mollare... Spaghetti, non spaghetti... Ti preoccupi troppo per ciò che era e ciò che sarà. C'è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi... è un dono. Per questo si chiama presente". (Oogway a Po)





"Spesso ci si imbatte nel proprio destino sulla strada presa per evitarlo. (Oogway)"





"La vera via della vittoria è scoprire la debolezza del tuo avversario e far sì che egli soffra per essa. Prendere la sua forza e usarla contro di lui, finché egli non cade... o molla". (Shifu)





"Per rendere una cosa speciale, devi solo credere che sia speciale". (Mr. Ping)





"Il marchio di un vero eroe è l'umiltà". (Shifu)





"Qualunque cosa tu faccia, quel seme crescerà e diventerà un pesco, magari tu desideri un melo o un arancio, ma otterrai un pesco". (Oogway a Shifu)





"Il panda non adempirà mai al suo destino, né tu al tuo, se non rinuncerete all'illusione del controllo. Guarda quest'albero. Shifu: non posso farlo fiorire quando mi aggrada, né farlo fruttificare prima del suo tempo". (Oogway a Shifu)





"Non c'è prezzo per la miticità, neppure per l'attraenza". (Po)





"Il caso non esiste". (Oogway a Shifu)





"La tua mente è come quest'acqua, amico mio: quando viene agitata diventa difficile vedere, ma se le permetti di calmarsi la risposta ti appare chiara". (Oogway a Shifu)

Kung Fu Panda 2: le frasi più belle

"Ogni maestro deve trovare la sua strada per la pace interiore". (Shifu)





"Non mi sarei mai aspettato di morire così. Pensavo che avrei incontrato una bella ragazza, mi sarei fidanzato, e poi lei mi avrebbe mangiato la testa". (Mantide)





"Voglio che si risvegli il drago che è in me!" (Po)





"Devi lasciare andare quella roba del passato perché non ha nessuna importanza. La sola cosa che ha importanza è chi tu scegli di essere ora!" (Po)





"La tua storia magari non ha un inizio tanto felice, ma non è questo a renderti ciò che sei. È il resto della tua storia, chi tu scegli di essere". (Divinatrice a Po)





"La fortuna va afferrata e io afferrerò la mia!"(Shen)





"Anche con la sua pessima vista lui [il capo lupo] vede la verità! Come mai tu non riesci a farlo?" (Divinatrice a Shen)





"Puoi incatenare il mio corpo, ma non incatenerai il mio spirito guerriero..." (Gru a un lupo)





"Smettila di combattere. Lascia che fluisca". (Divinatrice a Po)





"Mi prendi in giro? Siamo guerrieri, chiaro? Nervi d'acciaio! Anime di platino! Come te! Così tosti tosti da non sentire niente!" (Po a Tigre)





Kung Fu 3: le frasi più belle



"Se fai solo quello che sai fare non sarai mai più di quello che sei ora". (Shifu)





"Non sto cercando di trasformarti in me, sto cercando di trasformarti in te".(Shifu a Po)





"Non sottovalutare mai l'impatto di un'entrata drammatica!" (Po)





"Ho combattuto al suo fianco. Lo amavo come un fratello... e mi ha tradito. Ora distruggerò... tutto ciò che ha creato!" (Kai)





"Padroneggiare il Tai Chi richiede padronanza di sé. Oogway rimase da solo in una grotta per trent'anni, ponendo una domanda: 'Chi sono io? Chi sono io?' Sono fortunato se avrò cinque minuti prima che tu mi interrompa". (Shifu)





"C'è così tanta saggezza qui, non riesco a trovare nulla!" (Shifu, riferendosi alla biblioteca del Palazzo di Giada)





"Devi riscoprire che cosa significa essere un panda!" (Li Shan)





"A me piace chi sono" (Po). "Tu non sai nemmeno chi sei." (Shifu)





"Ti darò un messaggio dall'universo: stai lontano da mio figlio!" (Mr. Ping)





"I panda non camminano. Rotoliamo!" (Li Shan)