di Simona Vitale - 08/03/2020 11:02

L'undicenne studente delle medie Greg Hoffley è il protagonista di Diario di una schiappa, una fortunata serie di libri per ragazzi ideata e scritta da Jeff Kinney. Ecco tutti i volumi e l'ordine in cui leggerli.

Diario di una schiappa è il titolo di una famosa serie di libri per ragazzi scritta da Jeff Kinney a partire dal 2007. Ben 13 (al di fuori dei libri speciali) sono i volumi che narrano le avventure del protagonista, un ragazzo di nome Greg, alle prese con i problemi dell'adolescenza, della scuola e dei continui confronti con il mondo degli adulti.

Ogni libro è strutturato come un romanzo umoristico a vignette, realizzate dallo stesso Kinney, ed incredibile è stato il successo commerciale raccolto da tutti i volumi di Diario di una schiappa. Basta pensare che, insieme, i libri che ne fanno parte hanno venduto in tutto il mondo oltre 150 milioni di copie.

La serie di libri ha ispirato anche la realizzazione di ben quattro film, amati da grandi e piccini che sono:

Diario di una schiappa (2010)

Diario di una schiappa 2 - La legge dei più grandi (2011)

Diario di una schiappa - Vita da cani (2012)

Diario di una schiappa - Portatemi a casa!

Tornando ai libri, la trama generale ruota attorno a Greg Heffly un ragazzino di 11 anni che si trova a dover affrontare la scuola media. Nel corso dei vari volumi che fanno parte di Diario di una schiappa Greg narra e illustra in prima persona le sue esperienze e affronta temi importanti come l'adolescenza, l'amicizia, il bullismo, il rapporto con i genitori, con i fratelli e le prime cotte. Greg sarà spesso in compagnia del suo migliore amico, Rowley Jefferson, con cui andrà in giro per il quartiere a "vivere le sue avventure". Parlando propriamente dello stile di scrittura, quelli del nostro protagonista sono veri e propri diari da consegnare ai giornalisti una volta che Greg sarà divenuto Presidente (o, perlomeno, questo è quello che l'undicenne studente vorrebbe)!

Andiamo a scoprire tutti i libri che fanno parte della serie e l'ordine in cui leggerli.

Diario di una schiappa (2008)

Il castoro La copertina di Diario di una schiappa (2008)

Greg ha cominciato la scuola media e si trova ad affrontare tutte le difficoltà della prima adolescenza: compagni più alti di lui e un po' bulli, le prime cotte verso le ragazze più grandi, il rapporto con i genitori e tanto altro. Tanti temi, sempre attuali, affrontati con umorismo e con una certa leggerezza che fanno di Greg un piccolo "anti-eroe" di tutti i giorni, un ragazzo qualunque alle prese con i primi, grandi, problemi della vita. L'età consigliata per la lettura è dagli 11 anni in sù.

Diario di una schiappa - La legge dei più grandi (2009)

Il castoro La copertina di Diario di una schiappa - La legge dei più grandi

Essere un ragazzo è sempre più complicato per Greg, che ha passato delle vacanze estive non proprio piacevoli. Un episodio imbarazzante, inoltre, tormenta il nostro protagonista che vorrebbe dimenticarlo. Peccato che suo fratello Rodrick ne conosca tutti i dettagli e glielo ricordi in continuazione. Tra nuove amicizie e segreti svelati, Greg capirà come crescere sia davvero difficile!

Diario di una schiappa - Ora basta! (2010)

HD Il castoro Copertina di Diario di una schiappa - Ora basta!

Greg è "una schiappa" ed è consapevole di esserlo. Non così, però, la pensa suo padre Frank che a tutti i costi vorrebbe farlo eccellere in quegli sport di squadra capaci di renderlo un vero "uomo". Addirittura, Frank ha preso in considerazione l'ipotesi di mandare suo figlio all'accademia militare. Greg si impegna per tentare di distogliere suo padre dalla sua follia e conquistare la ragazza che gli piace. Ci riuscirà?

Diario di una schiappa - Vita da cani (2011)

Il castoro Copertina di Vita da cani, quarto libro della serie Diario di una schiappa

Finalmente sono arrivate le vacanze estive e i ragazzi possono trascorrere il loro tempo all'aria aperta. Non è così per Greg, che preferisce rimanere in casa a giocare ai videogiochi senza obblighi e responsabilità. Sua madre non è dello stesso avviso e ha altre idee per trascorrere l'estate perfetta...

Diario di una schiappa - La dura verità (2012)

Il castoro La copertina del quinto libro della serie Diario di una schiappa

Greg ha sempre avuto fretta di crescere, ma la vita nel mondo degli adulti è davvero così interessante come ci si aspetta? Nuove avventure attendono Greg all'orizzonte, senza però il suo migliore amico Rowley.

Diario di una schiappa - Si salvi chi può! (2013)

Il castoro Si salvi chi può! sesto libro della serie Diario di una schiappa

Greg è nei guai. A scuola sono stati imbrattati dei muri e lui è il sospettato numero uno. Una tempesta di neve, nel frattempo, blocca la famiglia Hoffley in casa, ma Greg sa che una volta passata la tempesta dovrà confrontarsi con le autorità che lo credono colpevole.

Diario di una schiappa - Guai in arrivo! (2014)

Il castoro La copertina di Diario di una schiappa - Guai in arrivo!

Greg ha un grosso problema: la scuola ha organizzato una grande festa e lui deve imparare a ballare, oltre a portare all'evento una ragazza. Con un drastico cambio di look e le preziose "perle" di suo zio Gary le cose sembrano mettersi male, ma l'intervento del suo amico Rowley potrà cambiare le cose. O, forse, no.

Diario di una schiappa - Fortuna nera (2014)

Il castoro Diario di una schiappa - Sfortuna nera, copertina

Greg si sente solo: Rowley passa le sue giornate con la sua fidanzata e non ha più tempo per lui. Senza contare il fatto che trovare nuovi amici alle scuole medie è davvero difficile. Decide di rivolgersi alla "palla magica", capace di fornire le giuste risposte a tutte le sue domande. Le cose sembrano andare per il meglio, ma sarà davvero così?

Diario di una schiappa - Portatemi a casa! (2015)

Il castoro La copertina di Diario di una schiappa - Portatemi a casa!

Greg è felice perché sono cominciate le vacanze. Tutto va bene, almeno sino a quando alla mamma non viene la brillante idea di fare un viaggio tutti insieme. Non mancheranno i momenti divertenti e bizzarre avventure per la famiglia Hoffley!

Diario di una schiappa - Non ce la posso fare! (2016)

Il castoro La copertina di Diario di una schiappa - Non ce la posso fare!

I grandi non capiscono che il mondo è cambiato e vogliono riportarlo all'età della pietra. Così via libera ad un "campeggio all'antica" senza cellulare, computer e videogiochi. Riuscirà Greg a sopravvivere a quest'inferno?

Diario di una schiappa - Avanti tutta! (2017)

Il castoro La copertina di Diario di una schiappa - Avanti tutta!

Altri guai in arrivo per Greg, che vorrebbe godersi Halloween in pace. Peccato che papà voglia che si impegni nella banda della scuola, mentre mamma vorrebbe che mettesse da parte i videogiochi per dedicarsi al suo lato più creativo. Se aggiungiamo che ad Halloween i mostri sono dietro l'angolo, la situazione si complica ulteriormente.

Diario di una schiappa - Una vacanza da panico (2018)

Il castoro Diario di una schiappa - Una vacanza da panico, copertina libro

Le feste si avvicinano e Greg vorrebbe stare al calduccio in casa. Peccato che la sua famiglia abbia pensato ad una bella vacanza tropicale, da trascorrere tra sole e mare. Non tutto, però, filerà per il verso giusto...

Diario di una schiappa - Giorni da brivido (2019)

Il castoro La copertina di Diario di una schiappa - Giorni da brivido!

Una tempesta ha bloccato l'intera città e i ragazzi si sfidano a squadre per contendersi il territorio a suon di palle di neve. Riusciranno Rowley e Greg a superare il gelido inverno una volta che la neve si sarà sciolta?

Diary of a wimpy kid - Wreckng Ball

Amulet Books Wrecking Ball, il quattordicesimo libro di Diario di una schiappa

Ancora inedito in Italia, in questo quattordicesimo libro della serie un'eredità inaspettata offre alla famiglia di Greg Heffley la possibilità di apportare grandi cambiamenti alla propria casa. Ma ben presto scopriranno che le cose potrebbero non andare come previsto. Una volta che i muri vengono abbattuti, iniziano a sorgere diversi tipi di problemi. Legno marcio, muffa tossica, creature indesiderate e qualcosa di ancora più sinistro fanno sì che Greg e la sua famiglia si chiedano se effettivamente vale la pena andare avanti con i lavori di ristrutturazione

Altri libri della serie Diario di una schiappa

Diario di una schiappa - Fai da te! (2010)

Il castoro La copertina di Diario di una schiappa - Fai da te

Non mancano disegni e fumetti, ma questo libro si configura per lo più come un vero e proprio diario personale su cui annotare appunti, la liste delle cose preferite e quelle detestate, nonché creare i propri fumetti. Consigliato ancora una volta dagli 11 anni in su, questo volume è destinato ad essere molto amato dai ragazzini.

Diario di una schiappa - Il film. Come Greg è arrivato a Hollywood

Il castoro Copertina del volume Diario di una schiappa. Il film. Come Greg è arrivato a Hollywood. Ediz. illustrata

Questo volume si propone di raccontare, anche attraverso nuove vignette, parti delle sceneggiature e vari retroscena quello che si nasconde dietro la realizzazione dei tre film di Diario di una schiappa.

Diario di un amico fantastico (2019)

ll castoro La copertina di Diario di un amico fantastico

La storia di Greg è qui raccontata non in prima persona ma dal punto di vista di un narratore d'eccezione: il suo migliore amico Rowley Jefferson che, però, sin dalle prime pagine tenterà di rubare la scena a Greg raccontando le sue esilaranti avventure... con un certo disappunto da parte dello stesso Greg!

Gli Audiolibri di Diario di una schiappa

Il famoso conduttore e attore Neri Marcorè ha prestato la sua bella voce per il doppiaggio di alcuni dei libri di Diario di una schiappa. Imperdibili per chi ama ascoltare, oltre che leggere, le parole di un libro.

Emons Gli audiolibri di Diario di una schiappa letti da Neri Marcorè

Siete pronti a immergervi nel simpatico mondo di Diario di una schiappa?