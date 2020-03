Black Widow: nel trailer finale c'è un chiaro riferimento a Iron Man 2

Infine, al minuto 2:14, il Guardiano Rosso fa una battuta in cui suggerisce che Melina Vostokoff sia la madre di Natasha. Ciò potrebbe essere un semplice scherzo o un modo di dire del personaggio di David Harbour, in riferimento alla "famiglia" delle Vedove Nere.

Questo, aggiunto al misterioso scudo che Taskmaster utilizza, potrebbe far pensare a un coinvolgimento delle miniere di vibranio del Wakanda: ci sarà qualche collegamento a Black Panther o ad Avengers: Age of Ultron?

Le rivelazioni su Taskmaster continuano in questo trailer finale, poiché Yelena svela che questo è il nome dietro cui si cela il "controllore" della famosa Stanza Rossa , dove giovani donne vengono forgiate per diventare esperte spie.

Il trailer che apre questo articolo inizia con una storia idilliaca ma chiaramente inventata, raccontata dalla giovane Yelena , ovvero la "sorellina" di Natasha Romanoff. Poi è quest'ultima a parlare e a raccontare di sé, dicendo che era una degli Avengers. Da quello che viene mostrato al 35esimo secondo, pare che uno dei nemici da lei affrontati in passato come membro dei Vendicatori fosse proprio il villain Taskmaster .

Ci sono tantissime immagini inedite nel nuovo e ultimo trailer di Black Widow , pubblicato online prima che il film arrivi nei cinema americani il 1° maggio 2020 (in Italia è previsto per il 29 aprile).

