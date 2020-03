Cinema

di Pasquale Oliva - 09/03/2020 10:04 | aggiornato 09/03/2020 10:08

Per Christian Bale si spalancano le porte del Marvel Cinematic Universe. L'attore statunitense presterà il volto all'ancora sconosciuto villain di Thor: Love and Thunder. A svelarlo è la collega Tessa Thompson.

La riservatezza negli uffici Marvel Studios non è un optional, anzi la lotta alle fughe di notizie è una costante per il team di Kevin Feige. Stupisce allora la rivelazione a cuor leggero di Tessa Thompson sul villain del prossimo cinecomic dedicato al Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe e in arrivo in sala tra più di un anno.

Intervistata da Entertainment Tonight alla premiere della terza stagione di Westworld, l'attrice statunitense che dal 2017 - con Thor: Ragnarok - presta il volto a Valkyrie, guerriera ora al comando degli Asgardiani dopo la decisione di Thor di unirsi ai Guardiani della Galassia, ha di fatto confermato i rumor degli ultimi mesi sulla star che entrerà a far parte del cast di Thor: Love and Thunder. Adesso è ufficiale, sul set del cinecomic ci sarà anche il Premio Oscar Christian Bale.

Christian Bale interpreterà il villain, e sarà fantastico. Ho letto la sceneggiatura. Non posso dirti molto, ma ci sarà da divertirsi.

Christian Bale non è di certo nuovo alle trasposizioni cinematografiche di storie tradizionalmente raccontate sugli albi a fumetti. Il suo Batman protagonista delle trilogia di Christopher Nolan è forse il più riuscito del grande schermo e proprio per questo motivo non sarà facile per molti fan dell'Uomo Pipistrello vederlo darsi da fare nell'universo 'rivale'.

Ma quale sarà il suo ruolo? Ad oggi non c'è ancora nulla di certo, ma alcuni indizi sembrano spingerci a puntare lo sguardo su Beta Ray Bill, uno dei pochi in grado di sollevare Mjolnir.

In Thor: Ragnarok il profilo del personaggio è visibile sulla torre del Gran Maestro a Sakaar, ma ben più lampante è l'easter-egg (se così può essere definito) in Avengers: Infinity War. Nel film corale dei fratelli Russo, Eitri (Peter Dinklage) crea per Thor un'ascia chiamata Stormbreaker, che nei fumetti Marvel è invece il nome del martello mistico forgiato da Odino e brandito proprio da Beta Ray Bill.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021. In nome di una continuità stilistica alla regia ci sarà ancora un volta Taika Waititi, fresco vincitore del Premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit. Nel cast, oltre ad Hemsworth, Thompson e Bale, anche Natalie Portman, che tornerà a vestire i panni di Jane.