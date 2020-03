TV News

di Elena Arrisico - 09/03/2020 09:44 | aggiornato 09/03/2020 09:50

È uscito il nuovo trailer di Diavoli, la nuova serie che ha come protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Girata tra Roma e Londra in lingua inglese, è tratta dall’omonimo best seller di Guido Maria Brera.

È uscito il nuovo trailer di Diavoli, che anticipa l’uscita della serie: la nuova miniserie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sarà, infatti, trasmessa su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su Now TV a partire dal 17 aprile 2020.

Tratto dall’omonimo best seller di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli) e targato Sky Original, Diavoli è un thriller finanziato internazionale che debutterà nei prossimi mesi – oltre che in Italia – anche in Francia e negli altri Paesi del gruppo Sky.

La più potente delle armi del nostro tempo non è il fucile, non è il carro armato, non è l’artiglieria: è la finanza.

La storia della serie ruota attorno al profondo legame che lega i due protagonisti: Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) e Dominic Morgan (Patrick Dempsey). Il primo è un ambizioso italiano che si è “fatto da solo”, uno spregiudicato Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo – ovvero, la New York - London Investment Bank (NYL) – il secondo è, invece, uno degli uomini più potenti del mondo per quanto riguarda la finanza, nonché CEO della banca e mentore di Massimo. Nel trailer, sentiamo Dominic dire a Massimo:

Non devi vergognarti della tua ambizione... ti ho scelto per questo, ma il tradimento, no… quello non va bene.

Una storia di finanza, potere e disinganni, che porterà i due uomini a scontrarsi quando – a causa dei segreti di Dominic - Massimo verrà coinvolto in una sorta di guerra finanziaria mondiale. A questo punto, l’italiano dovrà scegliere: fidarsi del suo mentore o fermarlo.

Il più grande inganno del diavolo non è farci credere che non esista: è lusingarci per non farci vedere che il diavolo siamo noi.

Oltre ad Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, nel cast ci sono Kasia Smutniak – che sarà Nina, la sofisticata e determinata moglie di Dominic - Lars Mikkelsen, Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen.

Prodotta da Sky Italia e Lux Vide in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS e distribuita internazionalmente da NBCUniversal Global Distribution, Diavoli vede alla sua regia Nick Hurran (Sherlock, Altered Carbon) e Jan Michelini (I Medici). La sceneggiatura è, invece, curata da Guido Maria Brera, Alessandro Sermoneta, Barbara Petronio, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano ed Ezio Abate.

Rizzoli

Girata tra Roma e Londra interamente in lingua inglese, Diavoli sarà trasmessa su Sky Atlantic a partire dal 17 aprile 2020 dalle 21:15 e in streaming su Now TV.