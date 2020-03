Gli splendidi Cavalieri dello Zodiaco realizzati da Paolo Barbieri

A post shared by Paolo Barbieri (@paolobarbieriart) on Mar 5, 2020 at 5:28am PST

View this post on Instagram

A post shared by Paolo Barbieri (@paolobarbieriart) on Mar 4, 2020 at 5:33am PST

View this post on Instagram

A post shared by Paolo Barbieri (@paolobarbieriart) on Mar 3, 2020 at 6:15am PST

View this post on Instagram

A post shared by Paolo Barbieri (@paolobarbieriart) on Mar 2, 2020 at 11:16am PST

View this post on Instagram

A post shared by Paolo Barbieri (@paolobarbieriart) on Mar 2, 2020 at 6:24am PST

View this post on Instagram

A post shared by Paolo Barbieri (@paolobarbieriart) on Mar 1, 2020 at 4:45am PST

View this post on Instagram

Col tempo Paolo Barbieri ha creato tantissime altre illustrazioni che hanno abbellito tante edizioni di famosi libri pubblicati in Italia, tra cui quelli di George R.R. Martin , Michael Crichton e Terry Brooks. Ha anche realizzato illustrazioni per altri autori italiani, come ad esempio per Alberto Angela , Umberto Eco e Francesco Dimitri.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok