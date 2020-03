TV News L'uomo di casa

di Chiara Poli - 09/03/2020 11:41 | aggiornato 09/03/2020 11:46

Il venerdì sera di FOX diventa ancora più divertente: insieme all'ultima stagione di Modern Family arriva anche L'uomo di casa con la stagione 8 in prima assoluta. Nuove esilaranti avventure per Tim Allen e Nancy Travis...

Cresciuta a pane e Tim Allen - con Quell'uragano di papà, Santa Clause e naturalmente i film di Toy Story, in cui presta la voce a Buzz Lightyear - un'intera generazione ha imparato ad apprezzare la sua comicità mai volgare, la sua irresistibile verve, la sua capacità di accompagnare le battute con esilaranti gesti e gag fisiche.

E da ormai 9 anni, dal 2011, anche le nuove generazioni possono apprezzare la sua bravura ne L'uomo di casa (Last Man Standing), che lo vede nei panni di Mike Baxter, unico uomo in una famiglia di quattro persone, perennemente in lotta contro le idee di parità fra uomini e donne della moglie e delle tre figlie.

Mike, infatti, è il classico conservatore che vorrebbe le donne come angeli del focolare domestico, mentre i rudi e virili uomini di casa si procacciano il cibo - per modo di dire - e mantengono la famiglia.

E invece, si ritrova sposato con un'intraprendente donna in carriera che gli ha dato tre figlie femmine. Provando a rifarsi col nipote Boyd (Flynn Morrison), primogenito della figlia Kristin (Amanda Fuller), Mike si scontra ancora di più con Kristin e come unica valvola di sfogo gli rimane il lavoro.

Impiegato nel negozio di caccia e pesca di Ed Alzate (il grande caratterista Hector Helizondo, Pretty Woman, Grey's Anatomy), Mike si trova nell'unico luogo in cui può sfogare la propria idea di machismo e di uomo virile, contrapposta alla visione di "finto" Re di casa che vive nella sua casa.

Ma Mike ha anche un ruolo importante: grazie alle sue idee tradizionali, in molti campi è dispensatore di saggezza nel mondo ossessionato dal politically correct e dalle mode passeggere, inclusa quella del settore vestiario che tanto affascina sua figlia Mandy (Molly Ephraim).

L'ottava stagione, in prima visione assoluta su FOX dal 13 marzo in contemporanea con gli USA, arriva a furor di popolo dopo le proteste del pubblico per la cancellazione de L'uomo di casa dopo la sesta stagione, così numerose da convincere chi di dovere a tornare in produzione.

Ogni minima occasione di socialità, ogni piccolo e grande evento quotidiano, ogni dialogo di Mike con la famiglia diventa occasione per esilaranti scene in cui l'uomo di casa dispensa sì saggezza, ma finisce puntualmente per scendere a compromessi con le donne della sua vita.

Le idee tradizionali, l'approccio alla vita, al lavoro e alla famiglia di Mike ricordano quelle di Tim Taylor, il personaggio di Tim Allen in Quell'uragano di papà.

Un pezzo di storia della TV che ora, grazie a L'uomo di casa, può rivolgersi anche alle nuove generazioni.

Appuntamento con Mike e L'uomo di casa ogni venerdì alle 21.50 su FOX!