La Bella e la Bestia: la serie spin-off sarebbe in lavorazione

di Silvia Artana - 09/03/2020 10:01 | aggiornato 09/03/2020 10:05

Grandi notizie per i fan de La Bella e la Bestia. A quanto pare, sarebbe in lavorazione uno spin-off che racconterebbe le vicende di Gaston e Le Tont molti anni prima degli eventi narrati nella storia originale.

Il mondo magico de La Bella e la Bestia diventa più grande. Come scrive The Hollywood Reporter (THR), sarebbe in lavorazione una serie spin-off del film live-action del 2017. A quanto pare, il progetto sarà sviluppato da Disney+ in collaborazione con i creatori di C'era una volta, Eddy Kitsis e Adam Horowitz, e avrà per protagonisti Gaston e Le Tont.

In base alle informazioni raccolte dal sito, Luke Evans e Josh Gad sarebbero pronti a riprendere il ruolo dell'arrogante capitano e del suo maldestro aiutante, mentre non sarebbe coinvolto nessun altro protagonista della pellicola di Bill Condon. Almeno, per il momento. THR non esclude la possibilità che possano apparire come guest star.

Secondo le fonti di The Hollywood Reporter, la serie limitata (ancora) senza titolo sarà un evento musicale in 6 episodi e il compositore della colonna sonora del film del 2017, Alan Menken, sarebbe in trattative per tornare.

A quanto pare, il progetto (in fase di sviluppo iniziale) sarà un prequel ambientato molti anni prima degli eventi narrati ne La Bella e la Bestia ed espanderà l'universo della storia.

Stando a ciò che scrive THR, la serie evento sarà sviluppata da ABC Signature Studios. Kitsis, Horowitz e Gad saranno gli showrunner e scriveranno tutte le sceneggiature. Inoltre, avranno anche il ruolo di produttori esecutivi, insieme a Evans.

Secondo le informazioni del sito, Kitsis, Horowitz e Gad avrebbero iniziato a parlare della possibilità di realizzare un prequel del film del 2017 dopo avere abbandonato un altro progetto al quale stavano lavorando per Disney+, ovvero la serie Muppets Live Another Day.

Come ricorda THR, Kitsis e Horowitz hanno già raccontato la storia di La Bella e la Bestia in C'era una volta, rivisitando la narrazione originale con Tremotino nel ruolo della Bestia. Inoltre, hanno anche un'altra collaborazione con ABC Studios per Amazing Stories, una serie antologica basata su quella con lo stesso titolo creata nel 1985 da Steven Spielberg e in onda su Apple TV+.

Per il momento, la Casa di Topolino e ABC Studios non hanno commentato la notizia. Ma la sensazione è che la situazione sia in continua evoluzione. Restate sintonizzati per non perdere nessun aggiornamento.