Marvel Champions: disponibili i pack Thor e Squadra Distruttrice

Curiosità

di Lorenzo Bianchi - 09/03/2020 14:08 | aggiornato 09/03/2020 14:08

Marvel Champions, il gioco di carte cooperativo edito da Asmodee, si arricchisce di due nuove espansioni interamente dedicate al potente Thor e alla Squadra Distruttrice.

Tra i giochi da tavolo più interessanti usciti lo scorso anno c'è sicuramente Marvel Champions, gioco di carte semicollezionabile con protagonisti, ovviamente, eroi e criminali dell'Universo della Casa delle Idee.

Edito per l'Italia da Asmodee, questo boardgame vede da 1 a 4 giocatori (sì, avete letto bene, può essere giocato anche da soli!) impegnati a costruirsi il proprio mazzo tematico al fine di affrontare, in modalità cooperativa e in partite della durata media di circa un'ora, alcuni celebri supercattivi come Rhino, Klaw e Ultron.

Sfruttando le carte selezionate, ogni partecipante avrà modo di richiamare a sé potenti alleati, utilizzare incredibili superpoteri oppure sfruttare tecniche e oggetti decisamente fuori dal comune. Di turno in turno è inoltre possibile scegliere se vestire i panni della versione eroica del proprio personaggio oppure se privilegiare un basso profilo, ricorrendo alla sua identità - più o meno – segreta.

La massiccia scatola base, contenente oltre 350 carte più numerosi accessori come segnalini e indicatori dei punti ferita, permette di giocare nei panni di cinque supereroi dell'Universo Marvel, ovvero Iron Man, Capitan Marvel, She-Hulk, Spider-Man e Pantera Nera.

L'esperienza ludica di Marvel Champions non si ferma però qui. Mensilmente, infatti, nei negozi arrivano nuovi pack Eroe e Scenario, che vanno ad aggiungere allo starter set numerosi beniamini della Casa delle Idee e ulteriori criminali da affrontare.

I primi a uscire, tra novembre e gennaio, sono stati i pack Eroe dedicati a Capitan America e Ms. Marvel e quello Scenario incentrato sull'alter ego malvagio di Norman Osborn, Green Goblin, di cui potete leggere maggiori dettagli in questo articolo.

Da questo mese sono invece disponibili due nuove espansioni che portano nel gioco la malvagia Squadra Distruttrice e il potente Thor.

Quello dedicato alla Squadra Distruttrice è un Pack Scenario, ovvero un'espansione che, attraverso l'aggiunta di 73 nuove carte, propone al giocatore una nuova missione da affrontare.

In questo caso la missione è quella di fermare l'evasione dalla prigione di Demolitore, Thunderball, Piledriver e Bulldozer, che andranno affrontati – attenzione – tutti e quattro contemporaneamente!

Un'impresa non facile ma che può diventarlo con l'aiuto di Thor, ora disponibile in un pack Eroe che permette ai giocatori di affrontare la partita nei panni del potente Dio del Tuono grazie a un mazzo di 35 carte precostruito e pronto all'uso.

Per i prossimi mesi è già stato annunciato un nuovo tris di espansioni, tutte dedicate ai membri degli Avengers. Si parte ad aprile con il pack eroe incentrato sulla letale Vedova Nera, di cui a breve arriverà nelle sale anche il lungometraggio in cui è la protagonista assoluta. A questo seguiranno altri due pack eroe dedicati a Doctor Strange e all'Incredibile Hulk, andando così a mettere a disposizione dei giocatori quasi tutti i principali membri dei Vendicatori.

Avete già provato Marvel Champions? Quale fra queste espansioni aggiungerete alle vostre sessioni di gioco?