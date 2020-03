Inoltre, ha partecipato a diversi cult cinematografici come Flash Gordon Fuga per la vittoria, Conan il barbaro, Mai dire mai (film della saga di James Bond), Dune, Minority Report di Steven Spielberg, Shutter Island di Martin Scorsese e anche Star Wars: Il risveglio della Forza di J. J. Abrams.

Max von Sydow , nato in Svezia il 10 aprile 1929 e registrato all'anagrafe come Carl Adolf, è morto ieri 8 marzo 2020 all'età di quasi 91 anni.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok