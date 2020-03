Mortal Kombat 11: Spawn si mostra in un nuovo video gameplay

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 09/03/2020 16:10

Il personaggio dei fumetti creato da Todd McFarlane si mostra nel primo trailer all'interno del famoso picchiaduro Mortal Kombat 11.

Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 in cui fa il suo debutto Spawn, ultimo personaggio introdotto nel Season Pass e famoso protagonista dell’omonima serie a fumetti creato dall’autore americano Todd McFarlane.

Nel video di debutto del personaggio vediamo Spawn con il suo tipico aspetto visto nel fumetto, contraddistinto dal tipico grande mantello rosso e dalle catene che utilizza come arma. Oltre a queste utilizzerà anche altre diverse armi tra mitragliatori, asce da battaglia e spade. Il personaggio sarà anche in grado di rendersi invisibile e avrà una Fatality in cui utilizzerà al pieno delle forze i suoi poteri infernali.

Il personaggio si unirà agli altri combattenti di Mortal Kombat 11 dal 17 marzo per tutti i possessori del Kombat Pack, mentre per tutti gli altri arriverà dal 24 marzo. Dal 17 marzo inoltre i possessori del Kombat Pack avranno accesso a diverse nuove skin tra cui alcune ispirate proprio a Spawn.

Spawn nasce da un fumetto iniziato negli anni ’90 in America. Un tempo era conosciuto come Al Simmons, miglior soldato e sicario del governo degli Stati Uniti, prima di venire ucciso senza pietà dai suoi stessi uomini. Dopo aver stretto un patto con le forze dell’oscurità risorge come un essere sovrannaturale dagli enormi poteri chiamato Hellspawn, pronto a iniziare la sua vendetta contro chiunque lo abbia tradito. Spawn nel videogioco è doppiato dall’attore Keith David, che aveva già doppiato il personaggio nella vecchia serie animata di HBO Todd McFarlane’s Spawn.

La McFarlane Toys rilascerà entro questo mese anche l’action figure dedicata a Spawn con il look visto in Mortal Kombat 11. La statua dedicata all’eroe si andrà ad aggiungere a quelle di Raiden e Johnny Cage sempre realizzate dalla McFarlane Toys.

Spawn è l’ultimo personaggio in arrivo su Mortal Kombat 11 attraverso il Kombat Pack. Prima di lui sono arrivati nel gioco come personaggi extra Shang Tsung, Nightwolf, Sindel e altri due personaggi ospiti: Terminator T-800 e Joker.

Cosa ne pensate dell’arrivo di Spawn all’interno di Mortal Kombat 11?