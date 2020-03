Videogames

di Pasquale Oliva - 09/03/2020 12:20

Il raro prototipo della console ibrida, probabilmente l'unico al mondo, ha ora un nuovo proprietario. È acquistata da un noto collezionista.

Come ogni altro settore, anche quello videoludico vanta quei giganti che dominano incontrastati. Parliamo ovviamente di Sony, Nintendo e Microsoft, aziende leader che negli anni hanno conquistato milioni di giocatori a suon di console con proprie peculiarità e incredibili giochi - in esclusiva e non. E pensare che quasi trent'anni fa le due case giapponesi sopracitate erano sul punto di lanciare sul mercato un dispositivo ibrido unico nel suo genere che avrebbe cambiato il corso della storia.

Il Nintendo PlayStation Superdisc non ha mai visto la luce purtroppo (o per fortuna, direbbero alcuni) ma della console con supporto ai giochi su cartuccia e CD-ROM sono stati realizzati circa 200 prototipi. Uno di questi, forse l'unico attualmente esistente, è stato ritrovato nel 2015 da Terry Diebold e messo all'asta su Heritage Auctions lo scorso mese. Ebbene, il duello a ritmo di offerte da capogiro si è concluso poche ore fa: il raro prototipo è stato venduto per 360mila dollari.

Un pezzo unico, ambito da tanti collezionisti ma alla portata di quei pochi intenzionati a spendere una somma importante. Particolarmente attivo è stato Palmer Luckey, creatore di Oculus Rift e grande amante di tutto ciò che riguarda l'universo videoludico. Ci dispiace per lui, ma la sua non è stata l'offerta più alta.

A portarsi a casa il prototipo di Nintendo PlayStation è stato Greg McLemore, fondatore del non più esistente Pets.com (via Forbes). Grazie alla somma ottenuta dalla vendita della piattaforma, l'imprenditore è riuscito a mettere in piedi una collezione invidiabile di console, arcade (come il primo Computer Space del 1971) e prototipi di ogni sorta. Sua anche la firma sul The International Arcade Museum e i relativi eventi sul territorio statunitense.

