di Elena Arrisico - 09/03/2020 10:51 | aggiornato 09/03/2020 10:54

È uscito il nuovo trailer di Penny Dreadful: City of Angels, spin-off di Penny Dreadful. Nelle nuove immagini, abbiamo modo di vedere Natalie Dormer, Daniel Zovatto e Nathan Lane, alle prese con gli eventi della Los Angeles degli anni Trenta.

È uscito il nuovo trailer di Penny Dreadful: City of Angels, erede e spin-off della serie Penny Dreadful con Eva Green. Le nuove immagini diffuse da Showtime ci mostrano nuovi indizi su ciò che accadrà nello show, che ha come protagonisti Natalie Dormer, Daniel Zovatto e Nathan Lane.

Showtime Il poster della prima stagione di Penny Dreadful: City of Angels

Nel trailer, abbiamo modo di vedere Natalie Dormer – che interpreta il demone mutaforma Magda – seminare il panico per le strade di Los Angeles, mentre il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) cerca di salvare la propria famiglia e la sua casa.

Scritta e prodotta da John Logan – già creatore della serie originale – la serie ci porta nella Los Angeles degli anni Trenta, durante la costruzione della Arroyo Seco Parkway, la prima autostrada senza pedaggio costruita negli Stati Uniti che rappresentò un enorme cambiamento per la città.

Il nuovo trailer si concentra, soprattutto, su Tiago Vega (Daniel Zovatto), il primo detective latino-americano del Los Angeles Police Department (LAPD). L’uomo sta cercando di risolvere un raccapricciante caso di omicidio, insieme al suo partner Lewis Michener (Nathan Lane). Tiago si sente diviso tra due mondi: ha fatto enormi passi in avanti con la sua carriera, ma i suoi cari sono maltrattati dalla stessa struttura di potere di cui adesso fa parte.

Nel frattempo, il demone Magda (Natalie Dormer) contribuisce a causare scontri sociali, nell’intento di raccogliere quante più anime possibili. Nel trailer, abbiamo modo di conoscere anche il personaggio di suor Molly (Kerry Bishé), un’evangelista che rappresenta l'ascesa del movimento cristiano conservatore dell'inizio del XX secolo. Come riportato da Deadline, ecco la sinossi ufficiale:

Quando uno spaventoso omicidio sconvolge la città, il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) e il suo partner Lewis Michener (Nathan Lane) vengono invischiati in un’epica vicenda che rispecchia la ricca storia di Los Angeles: dalla costruzione della prima autostrada alle profonde tradizioni del folclore messicano-americano, passando per le pericolose azioni di spionaggio del Terzo Reich e l’ascesa dell’evangelismo in radio. Nel giro di poco, Tiago e la sua famiglia si troveranno in balia di alcune potenti forze che minacciano di distruggerli.

La storia è, dunque, ambientata circa 40 anni dopo quella della serie madre che aveva come protagonista Eva Green nel ruolo di Vanessa Ives: andata in onda dal 2014 al 2016 per tre stagioni, era ambientata nella Londra vittoriana e raccontava di alcuni dei più famosi personaggi della letteratura horror come Dracula, Dorian Gray e Victor Frankenstein. Questo nuovo spin-off si ispirerà, invece, al folclore messicano-americano.

Universal

Nel cast di Penny Dreadful: City of Angels, ci saranno i già citati Daniel Zovatto, Nathan Lane e Natalie Dormer, oltre a Lorenza Izzo - nel ruolo di Santa Muerte, sorella di Magda - Adriana Barraza (Maria Vega), Rory Kinnear (Peter Craft), Michael Gladis (Charlton Townsend), Jessica Garza (Josefina Vega), Jonathan Nieves (Mateo Vega), Kerry Bishé (Sorella Molly), Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Michael Gladis, Adam Rodriguez, Thomas Kretchmann, Ethan Peck, Rory Kinnear, Dominic Sherwood, Sebastian Chacon, Piper Perabo e Adan Rocha.

La prima stagione di Penny Dreadful: City of Angels – composta da otto episodi – andrà in onda a partire dal 26 aprile 2020 su Showtime negli USA; in Italia, arriverà, probabilmente, tra il 2020 e il 2021.