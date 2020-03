Per conoscere i vincitori in tutte le altre categorie, invece, si dovrà attendere l’8 maggio 2020. Tra due mesi dovremmo sapere cioè chi riuscirà a portarsi a casa il maggior numero di premi, tra Il traditore di Marco Bellocchio con 18 candidature, Il primo re di Matteo Rovere con 15 candidature, Pinocchio di Matteo Garrone con 15 candidature e Martin Eden di Pietro Marcello con 11 candidature.

L’Accademia, infatti, non terrà più neanche le masterclass previste per il 14 e il 15 marzo e rinviate a data da destinarsi.

Al momento la nuova data per la consegna dei premi è fissata a venerdì 8 maggio 2020 . Il cinema si ferma, quindi, in attesa di capire quale sarà l’evoluzione dell’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese. Nel comunicato ufficiale si legge:

