Su TikTok stanno spopolando dei video postati da un'utente, k.leefox, davvero molto simile all'attrice Scarlett Johansson. Le immagini sono diventate virali e hanno creato anche un certo fermento in Rete.

Scarlett Johansson è sicuramente una delle donne più belle al mondo, oltre che una delle attrici più richieste e apprezzate di Hollywood. La nostra Vedova Nera - che agli ultimi Oscar ha conquistato il red carpet, pur non vincendo nessuna statuetta - è un'interprete dal fascino unico e dall'appeal ineguagliabile, ma pare che esista qualcuno davvero molto simile a lei.

Si tratta di una ragazza di colore, conosciuta su TikTok come k.leefox, che in queste ore sta letteralmente spopolando in Rete proprio per la sua somiglianza con l'attrice. Nei suoi video, prontamente ricondivisi su Twitter da diversi utenti, la "sosia" di Scarlett chiede un parere in merito al popolo della Rete, mettendosi a confronto con la diva di Hollywood mediante alcune immagini tratte dai suoi film più famosi.

Gli utenti di TikTok hanno effettivamente ravvisato una discreta somiglianza tra k.leefox e Scarlett Johansson, ma le immagini - frattanto diventate virali - hanno dato adito anche a un piccolo dibattito.

Ricordiamo tutti quando, circa due anni fa, l'attrice rinunciò a interpretare il gangster transgender Dante 'Tex' Gill dopo che la comunità LGBTQ si era opposta. E, ancora, sono ormai storia le tante critiche di whitewashing ricevute per aver interpretato una donna asiatica in Ghost in the Shell.

Nel 2019, invece, in un'intervista riportata da DailyDot senza troppi giri di parole Scarlett Johansson aveva dichiarato: "Dovrei essere autorizzata a interpretare qualsiasi persona, albero o animale", alludendo proprio alle polemiche inerenti i ruoli che le sono stati assegnati nel corso della sua carriera.

Anche alla luce della spinosa questione, molti utenti hanno commentato sarcasticamente i video virali di k.leefox:

Alla fine Scarlett Johansson ha raggiunto il suo obiettivo ed è diventata una donna di colore.

Lei è la persona che Scarlett Johansson pensa di essere.

E voi che ne pensate? Questa ragazza è davvero la sosia di Scarlett Johansson?