Shang-Chi, nuovi rumor: torneo di arti marziali, Florian Munteanu entra nel cast

Attenzione! Possibili spoiler!

Recentemente, sul suo blog, Murphy ha pubblicato un dettaglio della trama di Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, secondo cui il protagonista del film si avventurerebbe in un sotterraneo, per partecipare a un incredibile torneo di arti marziali con in palio i leggendari Dieci Anelli.

La possibile trama del film

Murphy ha pubblicato quella che dovrebbe essere la sinossi del lungometraggio Marvel Studios:

Il villain del film, il Mandarino, è cresciuto sentendo parlare della storia dei Dieci Anelli ed, essendone rimasto affascinato fin da piccolo, ha dedicato l'intera sua vita a cercare gli Anelli. Per portare a termine la sua missione, il Mandarino ha formato la sua mafia: una banda da mandare in giro per il mondo alla ricerca dei Dieci Anelli. Della banda fa anche parte sua nipote Fah Lo Suee (interpretata nel film da Awkwafina), alla quale ha insegnato le arti marziali.

Dopo anni di indagini, il Mandarino scopre che la leggenda dei Dieci Anelli è reale e che l'Antenato (che spesso gli narrava degli Anelli) sta morendo.

Quando l'Antenato muore, i possibili eredi si cimenteranno in un torneo di kung-fu, il cui vincitore riceverà gli Anelli. Il Mandarino è troppo vecchio per competere e non vuole rischiare la vita di Fah Lo Suee, così entra in gioco Shang-Chi (interpretato da Simu Liu).

Shang è un ragazzo di strada che incontra il Mandarino dopo aver iniziato a frequentare Fah. Il mandarino si affeziona a Shang e inizia a formarlo come suo apprendista. Il suo primo compito, come atto di iniziazione per entrare nella banda, è quello di uccidere Trevor Slattery (già visto in Iron Man 3 con il volto di Ben Kingsley) per aver "rubato" l'identità al Mandarino.

Quando il torneo inizia, il Mandarino manderà Shang a vincere e a prendere gli Anelli per lui.