di Mattia Chiappani - 09/03/2020 09:48 | aggiornato 09/03/2020 09:51

Il Mandalorian e i suoi compagni di avventura sono pronti a tornare sugli schermi. Sono infatti giunte a termine le riprese della nuova stagione dello show Disney+.

Lo scorso autunno i fan di Star Wars degli Stati Uniti (e non solo) hanno potuto scoprire su Disney+ un nuovissimo progetto ambientato in quell'universo narrativo. Stiamo parlando ovviamente di The Mandalorian, prima serie TV live-action che si svolge nel mondo creato da George Lucas nel 1977. Nonostante il rapporto tra il franchise di Star Wars e i suoi fan sia un po' in crisi, questo show è stato un successo immediato, dominando le discussioni per settimane e trasformando i suoi protagonisti, soprattutto Il Bambino, in icone immediatamente riconoscibili e amate.

Questi risultati sono probabilmente andati oltre le aspettative, ma Lucasfilm e Disney avevano sicuramente grande fiducia in questo progetto. Tanto che, prima ancora che la serie andasse in onda, era già partita la produzione della seconda stagione di The Mandalorian. Andiamo avanti veloce di qualche mese per arrivare a questi giorni in cui le riprese si sono concluse, come annunciato da Baz Idoine. L'operatore dello show ha pubblicato infatti sul proprio profilo Instagram un ciak direttamente dal set, accompagnato dalla didascalia: "E si chiude la stagione 2!".

Questa conclusione era stata anticipata qualche giorno fa da una delle stelle dello show. Il 6 marzo infatti Gina Carano, una delle protagoniste di The Mandalorian, aveva svelato che le riprese della seconda stagione si erano concluse sempre con un post sui propri social network. Inizialmente si ipotizzava che parlasse semplicemente delle sue scene, ma visto il tempismo di questa seconda conferma è probabile che l'attrice parlasse della chiusura per tutta la crew dello show.

Si chiudono le riprese della stagione 2... Adoro assolutamente questo lavoro e le persone che ne fanno parte.

E ora? Ora prenderà il via la post-produzione e non è da escludere che ci possano essere delle sessioni di riprese aggiuntive. Pezzo dopo pezzo il team lavorerà per ultimare la realizzazione dei nuovi episodi, in vista del debutto. Per questo non c'è ancora una data ufficiale, anche se in molti ipotizzano che la release della seconda stagione di The Mandalorian inizierà il prossimo autunno negli Stati Uniti, circa un anno dopo il debutto della prima.

Nel frattempo i fan italiani potranno scoprire questo show sulla piattaforma di streaming Disney+, che sarà ufficialmente disponibile a partire dal 24 marzo anche nel nostro Paese. È attualmente disponibile per tutti gli appassionati un'offerta pre-lancio che permetterà di vedere per un intero anno tutti i contenuti del servizio a un prezzo ridotto.

