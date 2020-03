TV News The Walking Dead

Un'epica battaglia, preceduta dalla consapevolezza che potrebbe essere l'ultima: ecco la recensione del memorabile episodio di The Walking Dead 10x11: La stella del mattino

Avevamo già visto e commentato insieme i primi minuti di questo memorabile episodio di The Walking Dead qui, nell'anteprima.

Avevamo già sentito Alpha (Samantha Morton) ripetere “Noi siamo la fine del mondo”.

Avevamo già visto Negan (Jeffrey Dean Morgan) marciare accanto a lei, alla guida della mandria di zombie, diretto verso Alexandria…. O forse altrove.

Ora, sappiamo anche cosa sta succedendo. E abbiamo visto l'inizio di una battaglia epica, che potrebbe costare la vita a molti dei personaggi che amiamo.

Dopo aver assistito a un’altra conversazione fra Eugene (Josh McDermitt) e la sua misteriosa amica, Stephanie (Margot Bingham), che finalmente accetta di incontrarlo, previa autorizzazione del suo gruppo… Ci porta dritti dritti a quell'attesa scena del bacio - mai consumato - fra Eugene e Rosita (Christian Serratos).

Perché sono stati i sentimenti, le questioni irrisolte, le parole lasciate in sospeso e gli adii, a farla da padrone, ne La stella del mattino.

Un episodio che ci ha commosso - impossibile non farlo di fronte al momento in cui Daryl (Norman Reedus) raccomanda a Ezekiel (Khary Payton) di prendersi cura dei bambini se dovesse succedergli qualcosa.

Impossibile non commuoversi mentre Daryl dice addio, senza farlo davvero, a quella bambina che ha visto nascere e che ha contribuito a crescere. Judith (Cailey Fleming), la creaturina che aveva battezzato "la piccola spaccaculi" è diventata davvero una ragazzina tosta. Non potrebbe essere stato altrimenti, crescendo sotto la sua ala e quella di Michonne (Danai Gurira).

Impossibile non commuoversi insieme a Carol (Melissa McBride), che supplica Daryl di non odiarla per ciò che ha fatto, e che si sente rispondere che il suo migliore amico non potrebbe mai odiarla. Mai.

Per non parlare dell'addio di Carol a Ezekiel, e del momento in cui quella fra Ezekiel e Daryl non è più una competizione, bensì un accordo per salvaguardare i più piccoli...

Ma questo non è stato un episodio strappalacrime. Non è stato concepito come tale.

Questo episodio serve a segnare il destino dei personaggi, a mostrarci come siano cambiati e quanto questo possa fare la differenza per il loro futuro. Per una battaglia epica, disperata, architettata da Alpha con l'aiuto di Negan.

Un aiuto che Daryl riconosce immediatamente. Come dimenticarlo? I nostri, a bordo del camper, avevano cercato disperatamente di sfuggire a Negan, trovando alberi e altri ostacoli a sbarrare ogni via di fuga. Non ci riuscirono allora, non ci riusciranno adesso.

L’unica cosa da fare è provare a vincere una battaglia invincibile.

Eugene, che è maturato, accetta perfino di cantare. Canta la fine del mondo come lo conosce, la paura, la tensione, ciò che tutti hanno dovuto fare per sopravvivere. E ottiene una strofa, in cambio. Un appuntamento. E la nostra terribile, incrollabile paura che muoia prima di poterci andare.

Ora è il momento di salutarsi, il momento di dire addio agli amici che ci hanno lasciati, prima di scoprire se li ritroveremo presto, in un qualche genere di posto migliore.

Ora è il momento di perdonare: non si può andare in battaglia arrabbiati.

Questo è il momento di affrontare la paura, di assistere alla prima, vera battaglia condotta dai nostri come un esercito senza la guida di Rick Grimes.

Fianco a fianco, mentre il nemico mette in attuo la sua, di strategia. Beta. Le bombe che bruciano. Il fuoco che aveva già distrutto Alexandria per mano di Negan.

E proprio Negan, forse, aveva cercato di convincere Alpha a risparmiare gli avversari, unendoli ai Sussurratori.

Lei ha accettato, ma non come intendeva Negan: si uniranno tutti a lei... Alla sua orda di zombie.

Ne è certa, dopo averli intrappolati fra le fiamme...

Appuntamento a lunedì prossimo, con il seguito di questa terribile, emozionante battaglia nell'episodio 10x12 di The Walking Dead alle 21.00 solo su FOX!