Un giorno in Disney: il trailer ci porta dietro le quinte del mondo disneyano

di Rina Zamarra - 09/03/2020 09:23

Disney svela il lavoro di animatori, ingegneri, addetti ai parchi e attori in Un giorno in Disney: oltre a un film documentario, sono previsti 52 episodi con una durata tra 4 e 7 minuti.

La magia di Disney svelata attraverso le storie di tutte le persone che hanno contribuito negli anni ad alimentarla: questo è Un giorno in Disney.

Il progetto è nato proprio con l’obiettivo di mostrare il dietro le quinte della compagnia ed è composto da un film e 52 episodi.

Ad accompagnare Un giorno in Disney c’è persino un libro scritto da Bruce Steele e pubblicato in tutto il mondo il 21 febbraio 2020.

Il libro include 76 foto che ritraggono il personale al lavoro quotidianamente nei parchi e nelle varie sedi della compagnia in giro per il mondo.

Disney ha previsto il lancio di un film speciale che fa da apripista agli episodi del documentario. Il lungometraggio è commentato, nella versione originale, dalla voce narrante di Sterling K. Brown, noto per serie TV come American Crime Story e This Is Us e per film come Black Panther.

Sarà Sterling ad accompagnare gli spettatori nella visione delle vite lavorative di:

Eric Baker - creatore di molti degli oggetti di scena presenti nel parco Walt Disney World Resort di Orlando e nell’area Star Wars: Galaxy’s Edge in California

- creatore di molti degli oggetti di scena presenti nel parco Walt Disney World Resort di Orlando e nell’area Star Wars: Galaxy’s Edge in California Ashley Girdich - responsabile dei progetti di sviluppo della tecnologia robotica presente nei parchi Disney di tutto il mondo

- responsabile dei progetti di sviluppo della tecnologia robotica presente nei parchi Disney di tutto il mondo Eric Goldberg - animatore noto per aver creato il genio di Aladdin e Fil di Hercules e per aver lavorato al cortometraggio Tutti in scena!, candidato agli Oscar

- animatore noto per aver creato il genio di Aladdin e Fil di Hercules e per aver lavorato al cortometraggio Tutti in scena!, candidato agli Oscar Mark Gonzales - addetto alla famosa Disneyland Railroad, una ferrovia presente nel parco a tema di Anaheim, in California

- addetto alla famosa Disneyland Railroad, una ferrovia presente nel parco a tema di Anaheim, in California Grace Lee - illustratore della Disney Worldwide Publishing che ha lavorato a titoli come Zootropolis

- illustratore della Disney Worldwide Publishing che ha lavorato a titoli come Zootropolis Zamavus “Zama” Magudulela - attore sudafricano interprete di musical come Il Re Leone

- attore sudafricano interprete di musical come Il Re Leone Ryan Meinerding - responsabile Marvel Studio che ha lavorato a film come Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia

- responsabile Marvel Studio che ha lavorato a film come Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia Dr. Natalie Mylniczenko - veterinario che si prende cura di tutti gli animali presenti nel Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida

- veterinario che si prende cura di tutti gli animali presenti nel Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida Jerome Ranft - artista Pixar che ha creato le sculture utilizzate dagli animatori in film come Alla ricerca di Nemo, Toy Story 3 e Ratatouille

- artista Pixar che ha creato le sculture utilizzate dagli animatori in film come Alla ricerca di Nemo, Toy Story 3 e Ratatouille Robin Roberts - conduttrice della trasmissione Good Morning America

Allo speciale faranno seguito i 52 episodi, della durata compresa tra i 4 e i 7 minuti, ognuno dedicato a un professionista del mondo Disney. Ciascun episodio sarà incentrato su un argomento preciso e avrà come protagonista un professionista ripreso nelle sue attività lavorative quotidiane.

Un giorno in Disney sarà disponibile in Italia dal 24 marzo 2020: data di debutto di Disney+.