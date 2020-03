Per celebrare questo ventreesimo anniversario dal debutto di Buffy, il 10 marzo 1997, ve la ripropongo (rigorosamente non in ordine di preferenza, bensì cronologico, come la diffuse lo stesso Whedon).

Joss Whedon, che le generazioni di oggi associano al grande successo di The Avengers (e, fatemelo ripetere, è stato accusato di misoginia senza alcun fondamento) non ha mai dimenticato la serie che gli ha cambiato la vita.

Per rompere le regole, si sa, le devi conoscere. E Joss Whedon è uno dei maggiori conoscitori dei meccanismi narrativi della TV (e non solo).

L'ho detto, scritto e ripetuto per anni. Fin dal giorno del mio diploma come Sceneggiatrice/Autrice TV presso la Civica Scuola di Cinema di Milano: la prima cosa da imparare quando si inizia a scrivere una storia è che... Tutto è già stato scritto.

