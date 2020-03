Ma anche Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) dovrà fare i conti con una decisione molto importante, mentre il pericolo corso da Reid porterà sua madre (Jane Lynch) a far parte del gran finale che ci aspetta, con un appuntamento assolutamente da non perdere, venerdì in prima serata su FoxCrime!

Come già sappiamo, sia Emily Prentiss (Paget Brewster) che JJ Jareau (A.J. Cook) hanno ricevuto delle offerte di lavoro che potrebbero influire non solo anche sui colleghi ma soprattutto sulle scelte reciproche.

Grazie alle teorie elaborate insieme al suo vecchio partner, Jason Gideon , Rossi capisce anche che la chiave per trovare Lynch è nel motivo per cui, un anno prima, il killer scelse di risparmiargli la vita.

Dopo l'episodio di venerdì scorso, in cui avevamo rivisto Everett Lynch (Michael Mosley), alias il Camaleonte, è il momento della resa dei conti. E a farne le spese, come vediamo dal promo qui sopra, potrebbe essere il dottor Spencer Reid (Matthew Gray Gubler).

L'appuntamento è fissato: venerdì 13 marzo FoxCrime trasmetterà in prima assoluta gli ultimi due episodi di Criminal Minds. Un'avventura lunga 15 anni che sta per finire... Ecco cosa ci aspetta nel finale di serie!

