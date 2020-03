Altered Carbon: ecco il trailer del film d'animazione Resleeved

TV NewsAnimazione

di Lorenzo Bianchi - 10/03/2020 10:47 | aggiornato 10/03/2020 10:51

Netflix ha diffuso il trailer Altered Carbon: Resleeved, film animato ambientato nello stesso universo della serie live-action, in arrivo sulla piattaforma il 19 marzo.

Il mondo di Altered Carbon, serie sci-fi di Netflix ispirata ai romanzi di Richard K. Morgan, è pronto a espandersi con un nuovo progetto, questa volta sotto forma di anime in CGI.

Dopo l'uscita a febbraio della seconda stagione, il 19 marzo approderà infatti sulla piattaforma Altered Carbon: Resleeved, film animato ambientato nello stesso universo dello show live action che punta ad ampliarne la mitologia.

Potete vedere il trailer doppiato in italiano qui sotto, in cui si respira un'atmosfera alla Ghost in the Shell.

Pochi, per adesso, sono i dettagli sulla trama del film, che potrebbe posizionarsi tra gli eventi della prima e della seconda stagione della serie TV.

Dalla descrizione rilasciata da Netflix si apprende soltanto che la storia sarà ambientata sul pianeta Latimer, dove Takeshi Kovacs - già interpretato sul piccolo schermo da Joel Kinnamane Anthony Mackie - dovrà proteggere un tatuatore mentre indaga sulla morte di un boss della yakuza.

Oltre al trailer è stato anche rilasciato un poster del film animato, in cui è possibile dare un ulteriore sguardo al protagonista e al principale antagonista.

Netflix Il poster di Altered Carbon: Resleeved, in arrivo il 19 marzo su Netflix

Il film è diretto da Jō Nakajima per Anima (Cat Shit One: The Animated Series, Kingsglaive: Final Fantasy XV). Dai Sato (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eureka Seven, Cowboy Bebop, Ergo Proxy) e Tsukasa Kondo sono invece accreditati come sceneggiatori.

Tra i doppiatori originali troviamo Tatsuhisa Suzuki (Ken/Takeshi Kovacs), Rina Satou (Gina/Leilin Kawahara) Ayaka Asai (Holly Togram), George Nakata (Ogai), Kenji Yamauchi (Hideki Tanaseda), Kanehira Yamamoto (Shinji) e Kōji Ishii (Genzō).

Siete pronti a tornare nel mondo di Altered Carbon per scoprire nuovi eventi legati alla complicata - e lunga - vita di Takeshi Kovacs?