Avatar: Stephen Lang anticipa il suo ruolo nei sequel del film

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Dopo un'attesa durata oltre dieci anni, Avatar 2 uscirà nelle sale cinematografiche verso la fine del 2021, diretto ancora una volta dal regista James Cameron.

Tra i personaggi del film precedente che faranno il loro ritorno ci sarà anche il colonnello Miles Quaritch, il villain interpretato da Stephen Lang. Ora, durante un'intervista al The National, Lang ha parlato della sua esperienza lavorativa nei prossimi film della saga:

Trovo molto soddisfacente sapere che il personaggio ha lasciato un segno tale da far dire a James Cameron 'non abbiamo ancora finito con lui'. Inizialmente è stato bellissimo. Il mio compito è quello di sostenere il ruolo che sto interpretando, è molto appagante avere più tempo per scoprire Quaritch, cosa lo fa emozionare, parlare di lui e sfidare le idee che le persone hanno nei confronti del personaggio. Insomma, creare nuove aspettative.

Lang ha inoltre aggiunto:

Ora sto lavorando con un contesto più vasto di quanto non fosse con il primo Avatar, che mi tiene in contatto con James Cameron per esaminare il personaggio in maniera ancora più dettagliata. Questo per me è tremendamente soddisfacente e stimolante.