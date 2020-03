Digimon: un trailer annuncia un reboot del primo storico anime

Animazione

di Silvio Mazzitelli - 10/03/2020 16:11 | aggiornato 10/03/2020 16:16

Digimon Adventure avrà un reboot a distanza di 20 anni dall'uscita della serie animata originale.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Quest’anno, come rivelato poco tempo fa, uscirà l’atteso film d’animazione dedicato a Digimon, chiamato Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna. Questo film si pone l’obiettivo di chiudere le vicende iniziate oltre vent’anni fa con la prima serie animata Digimon Adventure; i protagonisti infatti saranno ancora una volta Tai, Agumon e tutti gli altri bambini insieme ai loro Digimon, l’unica differenza è che li ritroveremo cresciuti e ormai tutti sui vent’anni d’età.

Nel 2020 però ci sarà spazio anche per altri progetti dedicati ai Digimon, infatti un primo trailer ci rivela che anche la storica prima tornerà sugli schermi in una nuova veste grazie a un reboot. Da quel che possiamo vedere in questo primo filmato, sembra che le atmosfere resteranno simili a quelle viste nell’originale, ma con alcuni miglioramenti a livello visivo, sia per le ambientazioni che ora hanno un aspetto molto più “virtuale” che per i personaggi, resi con uno stile più moderno.

La sinossi ufficiale del nuovo Digimon Adventure recita:

La storia inizia a Tokyo, appena colpita da un malfunzionamento su larga scala della rete. Taichi si sta preparando per andare in un campeggio estivo quando l’incidente avviene. La madre di Taichi e la sorellina Hikari restano bloccate su un treno che non sembra volersi fermare, e il giovane decide di andare verso il quartiere di Shibuya per cercare di aiutarle. Lungo la strada si imbatte in uno strano fenomeno che lo catapulta all’interno del Digital World, insieme ad altri Digiprescelti.

Come possiamo vedere la storia ricalca alla perfezione quella originale, dove una serie di giovani ragazzi si ritrovava all’improvviso all’interno di un mondo digitale, e insieme ai loro compagni Digimon cercano di salvare entrambi i mondi.

Nel nuovo anime è stata anche confermata la presenza di nuovi mostri virtuali mai visti nelle altre serie, inoltre Toei Animation ha annunciato la data d’inizio della serie animata sulle TV giapponesi. L’anime inizierà dal 5 aprile prossimo, anche se per il momento non è stato annunciato nulla sul numero di episodi.

Off to a new world, for adventure. The new #Digimon series, "DIGIMON ADVENTURE:" begins airing in Japan on April 5th. pic.twitter.com/NaFX73Lo7B — Toei Animation (@ToeiAnimation) March 6, 2020

L’originale Digimon Adventure è andato in onda nel 1999 in Giappone, per poi approdare sulle reti italiane Rai l’anno dopo nel 2000. La serie ha avuto un grande successo tanto da veder realizzati diversi seguiti e nuove serie con nuovi protagonisti. La storia originale con protagonisti Tai, Agumon e gli altri Digiprescelti, ha visto un seguito nella seconda serie animata Digimon Adventure 02, uscita in Giappone nel 2000, e poi recentemente ha visto un ulteriore sequel composto da 6 film cinematografici facenti parte della serie Digimon Adventure Tri.

Questi film sono usciti in Giappone tra il 2015 e il 2018 e mostrano i protagonisti originali ormai adolescenti. Infine Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, uscito nelle sale giapponesi lo scorso 21 febbraio, è l’ultima storia ambientata nel mondo della serie originale.

Cosa ne pensate di questa nuova serie animata dei Digimon?

Via: Comicbook