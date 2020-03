Goran Višnjić sarà Dracula in The Brides, nuova serie ABC

TV News

di Lorenzo Bianchi - 10/03/2020 09:17 | aggiornato 10/03/2020 09:17

Goran Višnjić, apprezzato attore di E.R. - Medici in prima linea e Timeless, è stato scelto per interpretare il ruolo del conte Dracula in The Brides, nuova serie televisiva di ABC.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Dopo Claes Bang, che lo ha recentemente interpretato in Dracula, miniserie ideata da Mark Gatiss e Steven Moffat trasmessa da BBC One e da Netflix, un nuovo attore è pronto a vestire i panni dell'iconico vampiro nato dalla penna di Bram Stoker.

Come riportato da Deadline, Goran Višnjić, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a serie TV come E.R. - Medici in prima linea e Timeless, è infatti stato scelto per prestare volto e corpo al personaggio nel pilota di The Brides, nuovo show in sviluppo per ABC.

Scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e diretto da Maggie Kiley, il progetto offrirà un approccio sexy e contemporaneo alla storia di Dracula, ponendo al centro della narrazione le sue tre spose Cleo, Renée e Lily. Trasformate dal potente re della notte in esseri immortali, le tre donne decideranno di abbandonarlo morente nel suo castello sui Carpazi, iniziando una nuova vita insieme facendo tesoro dei privilegi legati alla loro condizione.

NBC Goran Višnjić ha interpretato l'ex agente della NSA Garcia Flynn in Timeless

Prodotta da Berlanti Prods in collaborazione con Warner Bros TV e ABC Studios, la serie viene descritta come una soap ambientata nel mondo dei vampiri, in cui ovviamente non mancheranno elementi prettamente horror.

Oltre a Goran Višnjić, per l'episodio pilota sono state scritturare le attrici Gina Torres (Cleo), Katherine Reis (Lily), Sophia Tatum e l'attore Chris Mason.

Siete pronti a tornare ancora una volta nel mondo di Dracula? Cosa ne pensate della scelta dell'indimenticato dottor Luka Kovač di E.R. per interpretare l'iconico conte vampiro?