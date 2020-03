Guardiani della Galassia Vol. 3: Vin Diesel conferma la presenza di Alpha Groot

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 10/03/2020 12:20 | aggiornato 10/03/2020 12:24

È tempo di crescere ancora per Groot!

Dopo la rivelazione della presenza di alcuni membri dei Guardiani della Galassia nel prossimo Thor: Love and Thunder, Vin Diesel ha parlato di una nuova versione di Groot per Guardiani della Galassia Vol. 3.

L'attore è stato intervistato dal sito ComicBook in occasione del tour promozionale del cinecomic Bloodshot, di cui Diesel è protagonista e la cui uscita italiana, inizialmente prevista per il 26 marzo 2020, è stata rimanda così come quella di molti altri film.

Durante l'intervista è stato chiesto all'attore, conosciuto principalmente per il ruolo di Dominic Toretto nel franchise di Fast and Furious, qualche anticipazione sul ruolo del suo personaggio in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Come è noto, Diesel presta la sua profonda voce all'albero umanoide Groot e la sua risposta è stata:

Ho solo due parole sul personaggio e sono Alpha Groot.

Chi è Alpha Groot?

Alpha Groot non è tra gli alias "ufficiali" del personaggio ma il significato sembra ben chiaro, dato che la lettera alfa è la prima dell'alfabeto greco e, nell'accezione comune, ha il significato di individuare il rango più alto.

Si può quindi ipotizzare che Alpha Groot sarà la versione più grande e forte del personaggio mai vista al cinema.

Groot è già apparso in Guardiani della Galassia nella sua versione adulta e, qui sotto, accanto ai suoi compagni, si può notare la sua stazza:

Alla fine del film del 2014, in una delle scene dei titoli di coda, Groot appare come uno stecchetto d'albero piantato in un vaso.

In Guardiani della Galassia Vol. 2 è apparso in versione baby fin dall'inizio del film:

Un'altra versione cinematografica del personaggio la si può vedere nella scena dei titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2, nella quale Peter Quill lo rimprovera per aver messo in disordine la sua camera.

Successivamente, nei panni di un Groot adolescente lo si vede in Avengers: Infinity War.

Qui sotto si può vedere un montaggio delle scene di Groot nel film dei fratelli Russo:

Infine in Avengers: Endgame, Groot è tra i personaggi che vengono riportati in vita dall'uso delle Gemme dell'Infinito da parte di Hulk.

Oltre che nei fumetti, è anche nei cartoni animati che si può aver visto qualcosa di simile all'Alpha Groot. Ciò è dimostrato nel video qui sotto che riprende una clip dalla serie TV Avengers - I più potenti eroi della Terra, andata in onda in Italia sul canale Disney XD dal 2010 al 2013.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà scritto e diretto da James Gunn e dovrebbe essere nelle sale americani tra il 2021 e il 2022.