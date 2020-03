Jungle Cruise: il divertente battibecco tra Emily Blunt e The Rock per i poster

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 10/03/2020 10:56 | aggiornato 10/03/2020 11:00

Dwayne Johnson ed Emily Blunt si fanno gli scherzi a vicenda e il video è da ridere!

Per annunciare il nuovo trailer del film d'avventura Jungle Cruise, che uscirà nelle prossime ore, Disney ha messo insieme i due attori protagonisti, Dwayne Johnson ed Emily Blunt, per un divertente video promozionale.

Come si può vedere dal video postato su Twitter, qui sotto, Dwayne Johnson aka The Rock viene raggiunto da Emily Blunt, che gli annuncia di avere in mano il poster per la premiere mondiale di Jungle Cruise e, quando lo svela, il personaggio della Blunt è in primo piano rispetto a quello nascosto di The Rock.

Ma Johnson non ci sta e replica mostrando "il vero" poster della premiere mondiale che, al contrario del precedente, nasconde il volto del personaggio di Emily Blunt.

Nei secondi finali del video, i due attori annunciano che un nuovo trailer debutterà nelle prossime ore, insieme ai veri poster.

Double main event drops tomorrow..

Our NEW @JungleCruise TRAILER #2 & our NEW (actual) POSTER.

Gotta love ol’ Emily “yuk it up” Blunt making herself look cool, beautiful & heroic in her poster & making me look scared & constipated.

Good one, Em. You got one coming, kid 👍🏾😈🥃 pic.twitter.com/hT8G5Qy5Y0 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 9, 2020

Si aspetta, quindi, un nuovo trailer per il film basato sull'attrazione omonima dei parchi a tema Disney, oltre a, presumibilmente, dei character poster.

I due attori sono già stati insieme all'evento Disney per eccellenza, il D23 Expo, per presentare il film.

Qui sotto si può vedere un riassunto video della loro partecipazione all'evento tenutosi dal 23 al 25 agosto 2019.

Emily Blunt fa già parte della grande famiglia Disney, avendo partecipato come protagonista a film come Into the Woods (2014) e Il ritorno di Mary Poppins (2018). Prossimamente l'attrice sarà anche nell'attesa seconda parte del film A Quiet Place.

The Rock, recentemente al cinema con Jumanji: The Next Level, sarà presto nel mondo dei supereroi nei panni di Black Adam.

In Jungle Cruise Emily Blunt interpreta il ruolo dell'esploratrice Lily Houghton, che è in cerca di un leggendario albero con poteri curativi, mentre The Rock veste i panni di Frank Wolff, il capitano di un piccolo battello fluviale che porterà la Houghton fin dentro il cuore della giungla dell'Amazzonia.

Jungle Cruise è diretto da Jaume Collet-Serra, scritto da Michael Green Glenn Ficarra e John Requa e interpretato, oltre dai già citati due protagonisti, da Edgar Ramirez, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Andy Nyman e Jack Whitehall.

Il film sarà nelle sale americane dal 24 luglio 2020.