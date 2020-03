Jurassic World: la serie TV potrebbe arrivare presto

Jurassic World 3 sarà come Endgame: tornerà tutto il cast originale (e non solo)

Jurassic World 3 sarà come Endgame: tornerà tutto il cast originale (e non solo)

Così come la trama, anche il servizio streaming in cui debutterà la serie è sconosciuto ma pare che gli indizi portano tutti a Peacock , ovvero la piattaforma di Universal Pictures prossima al debutto.

A guidare lo show ci sarebbero i due co-presidenti di Amblin Television Darryl Frank e Justin Falvey . Entrambi hanno recentemente lavorato come produttori esecutivi nell'acclamata serie The Americans , con Keri Russell e Matthew Rhys nel ruolo di spie del KGB che vivono negli Stati Uniti. Uno show di incredibile successo premiato con quattro Emmy, un Golden Globe, due Peabody Awards, Critics Choice Award ed è spesso insignita del premio AFI per il programma televisivo dell'anno.

Per questo motivo, gli universi narrativi più amati (e mai dimenticati) dal pubblico possono continuare a vivere in serie televisive animate o live-action. Nel caso di Jurassic World la soddisfazione dei fan sarà doppia, perché oltre alla serie animata Jurassic World: Camp Cretaceous , di cui si è già parlato , potrebbe arrivare anche uno show live-action sviluppato da Amblin Television (la società capeggiata proprio da Steven Spielberg).

