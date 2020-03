Mulan: la collezione di abbigliamento Hot Topic è leggendaria

CuriositàCinema

di Rina Zamarra - 10/03/2020 16:31 | aggiornato 10/03/2020 16:42

Hot Topic lancia la sua collezione di abbigliamento ispirato all'eroina Mulan, protagonista del nuovo live-action previsto nelle sale italiane per il 26 marzo 2020.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Mulan, il live-action ispirato all’omonima pellicola Disney del 1998, è sicuramente uno dei film più attesi dell’anno.

Se siete dei fan dell’eroina che si arruola nell’Armata imperiale, prendendo il posto del padre malato, dovete assolutamente dare un’occhiata alla linea di abbigliamento ispirata al personaggio.

La collezione è destinata sia agli uomini che alle donne e include una serie di capi casual per la vita di tutti i giorni, realizzati in colori come il nero, il rosso e il grigio. È possibile acquistare felpe, gonne, t-shirt, camicie e pantaloni. Tra i capi più belli c’è sicuramente la giacca rossa e nera in raso con il dragone disegnato sul retro. Molti dei capi sono decorati con caratteri cinesi ma anche con spade e magnolie, simboli dell’eroina Disney.

I caratteri che compongono il nome Mulan, infatti, significano letteralmente fiore di magnolia. E la figura di questa eroina, diventata in Cina un simbolo di patriottismo e di pietà filiale, è associata proprio alla magnolia.

Lo stesso film, diretto da Niki Caro, è strettamente legato alla leggenda cinese e trae spunto dal famoso e antico poema La ballata di Mulan, incentrato proprio sulla leggendaria eroina.

La collezione di Hot Topic è stata pensata davvero per tutti i potenziali fan di Mulan, perché include gli articoli più disparati, dai pigiami ai capi di abbigliamento intimo, dai fermagli per capelli alle scarpe da ginnastica fino ai gioielli.

Hot Topic

In attesa di vedere il film potete, dunque, iniziare a farvi un bel regalo. Tra l’altro, le prime reazioni della stampa alla visione del lungometraggio promettono molto bene. Aggettivi come fantastico, vibrante, emotivo sono tra quelli più utilizzati dai giornalisti, che in alcuni casi si sono spinti a definirlo il migliore remake live-action prodotto dalla Disney dai tempi di Cenerentola.