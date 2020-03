Liu Yifei e Ming-Na splendide alla prima mondiale di Mulan

CelebrityCinema

10/03/2020

Una principessa dorata: l’attrice Liu Yifei, che interpreta la nuova Mulan, ha incantato sul red carpet accanto alla doppiatrice storica dell'eroina, Ming-Na Wen.

La nuova Mulan ha un’allure da principessa che ha lasciato letteralmente senza fiato i fan della favola Disney, che tornerà nelle sale dopo la pellicola d’animazione del 1998 con un nuovo live-action che – a dispetto delle lunghe e discusse polemiche sulla possibilità di whitewashing – schiera un’attrice cinese, Liu Yifei, nei panni della protagonista.

Il film doveva uscire nelle sale italiane il 26 marzo 2020 (ma è ormai certo che, causa Coronavirus, le date slitteranno).

Liu Yifei si è presentata alla première mondiale di Hollywood con un look di Elie Saab che ha lasciato tutti a bocca aperta: la star indossava una mise sontuosa, decisamente da principessa disneyana, con un busto a forma di cuore e una gonna ampissima, di un regale colore dorato.

Ricami scintillanti e accurati popolavano la gonna e il design del bustino senza spalline metteva in risalto la figura elegante e sottile dell’attrice. Liu Yifei ha abbinato il look con un paio di orecchini pendenti di diamanti, un make up sui toni del pesca e un sapiente contouring.

Alla première era presente anche la storica doppiatrice di Mulan, Ming-Na Wen, che al momento del casting del nuovo film si era fatta avanti proponendosi ironicamente (non fosse stato per l’età…!) per il ruolo che le è rimasto nel cuore. Anche lei era elegantissima, con uno splendido flower dress di un azzurro polvere con scollo a cuore e strascico.

Bellissimo il raffronto tra le due Mulan: si può anche giocare a trovare le somiglianze.

Alla serata c’erano anche Auli'i Cravalho (l’alter ego di Vaiana di Oceania), in un pink/red dress con balza e i capelli sciolti sulla spalla, e Christina Aguilera, che si è occupata della canzone Reflection, che fa parte della colonna sonora di Mulan. Era presente anche l'attrice Chrissy Metz.

Non vediamo l’ora di scoprire il nuovo Mulan al cinema.

Liu Yifei sembra avere l’energia e allo stesso tempo la grazia giusta per interpretare questa guerriera che ha già fatto sognare più di una generazione.