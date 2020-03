Mulan: le prime reazioni al film sono entusiaste

Cinema

di Silvia Artana - 10/03/2020 11:13 | aggiornato 10/03/2020 11:14

Mulan è stato presentato in anteprima in USA e le reazioni della critica sono entusiaste. Molti elogi sono arrivati per la realizzazione e il messaggio del film e la forza della sua protagonista.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

C'è molta attesa da parte dei fan (e non solo) per la nuova versione live-action di Mulan. E a quanto pare, le aspettative non saranno deluse. Le prime reazioni dopo la première USA del 9 marzo sono entusiaste. I giudizi che arrivano da oltreoceano parlano di una storia spettacolare, piena di azione ed emozioni, che non risente dell'assenza delle canzoni.

Naturalmente, ognuno avrà modo di farsi la propria opinione dopo avere visto il film. Ma di certo, la notizia sembra spazzare il campo dai molti dubbi e perplessità che hanno accompagnato la produzione del remake.

Come ricorda Mashable, molti fan erano preoccupati dei cambiamenti apportati rispetto al cartoon, tra cui la scelta di tagliare Mushu e di "splittare" il personaggio di Li Shang in quelli di Tung e Chen Honghui. Per non parlare della decisione di rinunciare alla formula del musical. Invece, sembra proprio che il nuovo adattamento abbia fatto centro.

Erik Davis di Fandango ha sottolineato come la decisione del live-action di allontanarsi dalla versione animata sia stata fondamentale per creare una nuova storia, profonda e avvincente:

Mulan è emozionante, vivace, commovente e diverso dal cartone animato. In definitiva, è una cosa a sé. È un film Disney più maturo, con straordinarie scenografie e coreografie di combattimento. La regista Niki Caro e la star Liu Yifei sono le grandi protagoniste.

#Mulan is exciting, vibrant, emotional, and different from the animated version. It's definitely its own thing, which I dug - a more mature Disney film, featuring stunning production design & fight choreography. Director Niki Caro & star Liu Yifei are the big stand-outs, imo pic.twitter.com/p6IEQUDNBu — Erik Davis (@ErikDavis) March 10, 2020

Ma se i cambiamenti hanno dato una marcia in più al film, non hanno tradito lo spirito originale, come ha osservato Kristen Acuna di Insider:

Mulan è assolutamente fantastico. Piuttosto diverso con grandi scene d'azione, ma con il cuore dell'originale. Non ha neppure importanza che non sia una musical. Se siete fan del cartoon, ci sono diversi sottili accenni a molte delle canzoni. Sono impaziente di vederlo di nuovo.

#Mulan is absolutely fantastic. Different enough with great action scenes, but with the heart of the original film. It doesn't even matter that it's not a musical. If you're a fan of the animated, there are subtle nods to many of the songs. Can’t wait to see this again. — Kirsten (@KirstenAcuna) March 10, 2020

La stessa opinione è stata condivisa da Katie Wilson di SyFy Wire:

Wow! Mulan è tutto ciò che speravo che fosse e anche di più. Hanno dato vita a nuovi elementi, mantenendo la classica nostalgia che tutti conosciamo e amiamo. Wow. Semplicemente incredibile.

Wow! @DisneysMulan was everything I hoped it would be and more! They were able to bring new elements to life while maintaining the classic nostalgia we all know & love. Wow. Just incredible! 😭 Thanks @DolbyCinema for inviting me. #Mulan pic.twitter.com/BwPVV1m1LP — Katie Wilson (@thekatiewilson) March 10, 2020

E l'editor Tatiana Hullender si è accodata ai colleghi, sottolineando la grande performance di Liu Yifei:

Mulan è un film meraviglioso, che rende omaggio alla ballata da cui prende origine, e Liu Yifei offre una fantastica prova d'attrice. Le canzoni e Mushu mancano, ma gli altri cambiamenti sono ben funzionali alla storia e in linea con il tono. Yoson An è un grande non-Shang e la storia d'amore funziona ancora.

#Mulan is a gorgeous film that pays homage to the ballad of its origin, and Yifei Liu gives a fantastic performance.

Songs and Mushu are missed, but other adaptation changes serve the story well and fit the tone. (PS. Yoson An is a great not-Shang & the love story still works.) pic.twitter.com/3ICOKKL2jb — The Overwhelmed Tatiana (@myrcellasear) March 10, 2020

E proprio la (nuova) rappresentazione della protagonista è uno degli elementi più acclamati del film. Kristen Acuna ha rimesso mano a Twitter per affermare che Mulan è la prima supereroina del 2020:

Mulan è il primo, grande film film di supereroi del 2020? Pare proprio di sì. La protagonista si libra sui tetti, vola attraverso i muri, lancia frecce ed è una vera e propria dura. Il film ricorda a ciascuno di essere onesto con sé stesso. Le bambine guarderanno con ammirazione Liu Yifei.

Is #Mulan the first great superhero movie of 2020? It sure feels like it. She soars over rooftops, flies across walls, shoots arrows, and is just a general badass. The film serves as a reminder to be true to yourself. Little girls are going to look up to @yifei_cc pic.twitter.com/cVVFMb07UP — Kirsten (@KirstenAcuna) March 10, 2020

Un'opinione pressoché analoga è stata espressa da Tania Lamb di Rotten Tomatoes, che ha fatto riferimento al potente messaggio femminista del film:

Mulan parla di un guerriero. E quel guerriero è una leggenda. Grazie, da parte di tutte le donne guerriere che avevano bisogno di questo film scalcia c***. È diverso dal cartoon e sarò orgogliosa di portare le mie figlie a vederlo.

#Mulan is about a warrior. And that warrior is a legend. Thank you, from all the female warriors that needed this kick-A movie. It’s different from the animated version, and I’ll be proud to show my daughters this film! — Tania Lamb (@LolaLambchops) March 10, 2020

Parole di elogio sono arrivate anche da Peter Sciretta di Slash Film, che ha dichiarato di avere amato la pellicola diversamente dal cartone animato. Un giudizio che apre le porte a tutti coloro che sono sempre stati tiepidi con il 36esimo Classico Disney:

Sono davvero sorpreso di quanto mi sia piaciuto il film live-action di Mulan. È così grandioso, l'azione è emozionante, punta a un livello di raffinatezza e bellezza che non ti aspetti. (Non sono mai stato un grande fan del cartoon, penso di averlo visto solo una volta. Dunque, non ci sono motivi di affetto).

I’m very surprised at how much I liked the live action #Mulan movie. It’s so majestic, the action is thrilling, it aims for a level of sophistication and beauty you don’t expect.



(I was never a huge fan of the animated film, I think I’ve only seen it once. So no attachments) — Peter Sciretta (@PeterSciretta) March 10, 2020

E in molti hanno parlato di uno dei migliori adattamenti live-action di Disney, come Angie Han di Mashable (che ha aggiunto con simpatia che è pure molto sexy):

Mulan è il miglior remake live-action di Disney da Cinderella. Non mi sono neppure mancate le canzoni. Trova nuove note in una storia che conosciamo già, offrendo allo stesso tempo azione, emozioni e umorismo meravigliosi. Liu Yifei è (emoticon di stelle e fuoco). [...] È anche sorprendentemente sexy per un film Disney. Nello specifico: il fortissimo 'oh, mio Dio' che si è sentito in sala, quando Yoson An si è tolto la maglia.

#Mulan is the best of the Disney live-action remakes since Cinderella — I didn’t even miss the songs. Finds new notes in a story we already know while delivering gorgeous action, heart, and humor. Liu Yifei is 🌟💥🔥 — Angie J. Han (@ajhan) March 10, 2020

Also! Surprisingly sexy for a Disney movie. Case in point: the very loud “OH MY GOD” that was uttered in the theater when Yoson An took his shirt off. #Mulan — Angie J. Han (@ajhan) March 10, 2020

Un analogo giudizio è arrivato da Michael Lee di Geeks of Doom:

Mulan è uno dei migliori adattamenti live-action di una classico animato Disney. Rende onore al film del 1998 e alla ballata originale [cinese alla quale si ispira, n.d.r.], modernizzando il tema dell'empowerment femminile e le scene iconiche. Inoltre, si distingue anche per le grandi sequenze cinematografiche e le scene di battaglia che ricordano le epopee di Wuxia [il genere dell''eroe marziale', n.d.r.].

#Mulan is one of the best live-action adaptation of a Disney animated classic. It honors the 1998 film and the ballad by modernizing themes of female empowerment and iconic scenes, while also standing out w/ great cinematography & battle sequences are reminiscent of Wuxia epics. pic.twitter.com/2DUjzX1M1h — Michael Lee (@IamMichaelJLee) March 10, 2020

Mulan arriverà nei cinema USA il 27 marzo, mentre l'uscita in Italia è fissata il 26 marzo. Tuttavia, a causa dell'emergenza coronavirus, la data potrebbe cambiare. Restate sintonizzati per conoscere gli eventuali aggiornamenti.