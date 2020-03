Tecnologia

10/03/2020

Un aiuto dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per trascorrere questo tempo in casa.

Per fronteggiare questo periodo di quarantena e isolamento a causa del coronavirus, imprese, associazioni e privati hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per chi si trova nelle Zona Rossa.

D'altro canto l'epidemia che ha preso d'assalto l'Italia intera, e costringe milioni di cittadini a barricarsi in casa per contenere il numero di contagi, potrebbe durare ancora settimane o mesi. Così, grazie alla Solidarietà digitale, un'iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per ridurre l'impatto sociale ed economico nelle aree soggette a restrizioni, coloro che risiedono nelle Zone Rosse potranno usufruire gratuitamente di servizi utili a passare il tempo in casa, a comunicare e a lavorare da remoto.

Tra le soluzioni gratuite più interessanti per i residenti delle Zone Rosse vale la pena segnalare:

Webex : La piattaforma di smart working di Connexia gratuita per due settimane . Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell'azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni.

: La piattaforma di smart working di Connexia . Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell'azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni. Eolo : Connessione internet gratuita per un mese , con attivazione automatica.

: Connessione internet , con attivazione automatica. TIM : Giga o traffico voce illimitati verso numeri fissi e cellulari fino al 27 marzo . Gli utenti che potranno usufruire del servizio saranno contattati tramite SMS.

: Giga o traffico voce illimitati verso numeri fissi e cellulari . Gli utenti che potranno usufruire del servizio saranno contattati tramite SMS. Cisco Webex Meetings : La piattaforma che permette di lavorare da remoto, pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati.

: La piattaforma che permette di lavorare da remoto, pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Vodafone : Eliminati i limiti di minuti, SMS e giga per i residenti nelle Zone Rosse, con attivazione automatica.

: Eliminati i limiti di minuti, SMS e giga per i residenti nelle Zone Rosse, con attivazione automatica. Fastweb : 50 GB di dati aggiuntivi sulle SIM dei residenti nelle Zone Rosse, con attivazione automatica e servizio permanente nell'offerta.

: 50 GB di dati aggiuntivi sulle SIM dei residenti nelle Zone Rosse, con attivazione automatica e servizio permanente nell'offerta. Prime Video: Amazon offre la piattaforma streaming a titolo gratuito fino al 31 marzo.

Qui, sulla pagina dell'iniziativa Solidarietà Digitale, è possibile consultare l'elenco di tutti i servizi resi disponibili a costo zero nelle Zone Rosse. Adesso che l'Italia è in pratica tutta "zona protetta", non è da escludere che l'iniziativa venga estesa a ogni regione del Bel Paese. I dialoghi con le aziende coinvolte sono attualmente in corso, e gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito ufficiale.

