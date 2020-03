Curiosità

di Laura Silvestri - 10/03/2020 12:36 | aggiornato 10/03/2020 12:40

Un'esplosione di colori per la collezione di scarpe a tema Sailor Moon firmata Grace Gift: i modelli sono tanti, le occasioni per indossarle anche... Che aspettate a dare un'occhiata?

Forse non vorrete essere nelle scarpe di qualcun altro ma... In quelle di Sailor Moon probabilmente non vi dispiacerà.

Il sito web Grace Gift, dove già solitamente si possono trovare articoli davvero interessanti, ha ora reso disponibile per l'acquisto una valanga di calzature a tema Sailor Moon.

Come potete vedere anche nella nostra gallery, ce ne sono davvero di tutti i tipi e colori, per tutti i gusti e per ogni occasione: ballerine, infradito, stivali e stivaletti, ciabattine, tacchi alti, scarpe da tennis...

E non preoccupatevi se preferite una Guerriera Sailor a un'altra, perché per ogni modello ci sono diverse varianti, spesso abbinate proprio ai personaggi principali del manga/anime.

Sullo stesso sito, oltre a numerosi altri modelli di scarpe, sono poi presenti diversi articoli ispirati sempre al mondo di Sailor Moon, che si tratti di borse, shopper o ombrelli... Proprio per affrontare ogni momento della giornata con lo stile e la forza di una combattente che veste alla marinara!

Le avventure di Sailor Moon continueranno presto nel film in due parti Sailor Moon Eternal, il sequel cinematografico della serie animata più recente, Sailor Moon Crystal. Nel frattempo, se volete immergervi ancora più a fondo nel mondo di Usagi & Co. e siete dalle parti di Tokyo, potete dare un'occhiata al ristorante a tema Sailor Moon nel distretto residenziale di Azabu-Jūban, Minato (lo stesso quartiere dove risiedeva la creatrice di Sailor Moon, Naoko Takeuchi).