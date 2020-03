Celebrity This Is Us

di Verdiana Paolucci - 10/03/2020 15:33 | aggiornato 10/03/2020 15:38

Innamorati, ma solo per finzione: Mandy Moore e Milo Ventimiglia parlano del loro rapporto sul set di This Is Us e perché adorano tanto recitare in questa serie.

Non ci sarebbe This Is Us senza Mandy Moore e Milo Ventimiglia.

Tra i due attori c'è una chimica invidiabile, scattata fin dal primo momento in cui si sono incontrati sul set. In altre parole, è stato "amore" a prima vista.

Mandy, interprete di Rebecca Pearson, aveva già raccontato del suo provino di coppia con Milo, affermando come si fosse subito trovata bene con il suo partner di scena. L'alchimia aveva conquistato anche la produzione di This Is Us, che li scelse nei ruoli di Jack e Rebecca.

In un'intervista video con TV Insider (che potete guardare in alto all'articolo), le due star si sono divertite a svelare i segreti del loro rapporto e perché amano così tanto recitare nella serie TV.

"È un vero matrimonio televisivo", ha esordito Milo, parlando del suo lavoro sul set di This Is Us insieme a Mandy, con la quale ha una grande complicità.

#ThisIsUs stars @TheMandyMoore & @MiloVentimiglia talk about their on-screen marriage, working with the kids on the show, and more Season 4 details heading into the finale https://t.co/KWiKIMtL4y — TV Insider (@TVInsider) March 9, 2020

Tra le altre cose, l'attore ha dichiarato che la sua più grande sfida è stata lavorare insieme a dei baby attori, ovvero le versioni giovani dei figli di Jack e Rebecca: Kevin, Kate e Randall Pearson. L'attore doveva fare del suo meglio per mantenere i piccoli concentrati, soprattutto quando rivolgevano lo sguardo altrove e non verso la telecamera. Mandy ha elogiato le qualità del suo collega, aggiungendo: "Sei davvero molto bravo. Sei nato per avere dei bambini!" Un'affermazione che lo ha fatto arrossire!

A proposito di This Is Us, Milo ha sottolineato quanto adori lavorare in uno show come questo perché è in grado unire le persone. Molti spettatori riescono a identificarsi nelle storie raccontate dai personaggi:

Spesso mi dicono, 'Questo show ha sbloccato il dialogo tra me e mio padre' o 'tra me e mia moglie' oppure ' prima io e mio figlio non parlavamo di questo argomento, ma adesso lo facciamo'. Questa è una delle cose belle, quando capisci che questo show, questi personaggi e questa famiglia stanno legando le persone in un modo in cui prima non gli era permesso. Per un artista, è una cosa meravigliosa.

Che dire, Mandy e Milo formano davvero una bella coppia - nella finzione, ovviamente!

This Is Us va in onda ogni martedì in prima visione assoluta con i nuovi episodi della quarta stagione.