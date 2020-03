Thor: Love and Thunder, ci saranno anche alcuni Guardiani della Galassia

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 10/03/2020 10:10 | aggiornato 10/03/2020 10:12

Thor: Love and Thunder potrebbe essere una miscela esplosiva grazie al coinvolgimento dei Guardiani della Galassia!

Una delle primissime domande poste dai fan all'annuncio di un nuovo film di Thor e stata quella relativa alla presenza dei Guardiani della Galassia: ci saranno o no?

La risposta arriva da Vin Diesel, ovvero dall'attore che in originale dà la voce al personaggio di Groot, durante una intervista per la promozione dell'imminente Bloodshot:

Sto aspettando e sono eccitato per il prossimo film del mio amico James Gunn. Ha finito con The Suicide Squad, così sta per imbarcarsi in questo [nuovo progetto]. Sarà anche a lavoro per Thor, il regista mi ha parlato del fatto che Thor ospiterà alcuni dei Guardiani della Galassia. Questo sarà molto interessante, nessuno lo sa, forse non avrei dovuto dire niente.

Vin Diesel ha quindi ammesso che alcuni membri del gruppo dei Guardiani della Galassia saranno presenti in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

Come i fan sapranno, il coinvolgimento del team di Star-Lord nei film del Marvel Cinematic Universe (MCU) è sempre stato gestito da James Gunn, sia nei due film a loro dedicati (Guardiani della Galassia Vol. 1 e Vol. 2), che nelle apparizioni in Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame.

Ciò è avvenuto per dare un senso di continuità al gruppo che è formato da Peter Quill aka Star-Lord, Drax il Distruttore, Gamora, Rocket Raccon, l'albero umanoide Groot e le ultime aggiunge Mantis e Nebula.

Conoscendo i due registi, la collaborazione tra Gunn e Waititi potrebbe generare in scene di puro divertimento!

HD Marvel Studios I membri originali dei Guardiani della Galassia

Thor e i Guardiani della Galassia si sono incontrati per la prima volta in Avengers: Infinity War, nella scena che si può vedere qui sotto:

L'ultima volta che si sono visti insieme Thor e i Guardiani della Galassia è stato in Avengers: Endgame.

Nel film campione di incasso dei fratelli Russo, il Dio del Tuono (interpretato da Chris Hemsworth) cede il ruolo di re di Asgard a Valchiria (Tessa Thompson) e si imbarca sulla Benatar (la nave spaziale dei Guardiani della Galassia) per seguire i suoi nuovi amici nella prossima avventura spaziale.

Qui sotto si può vedere uno dei tanti battibecchi divertenti avuti tra Star Lord e Thor nel film Avengers: Endgame.

Era ipotizzabile che questi protagonisti si sarebbero rivisti insieme in un futuro progetto, adesso non rimanere che capire chi apparirà e in che contesto.

Thor: Love and Thunder, scritto e diretto da Taika Waititi, sarà nei cinema americani dal 5 novembre 2021.

