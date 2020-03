20 serie TV perfette per il binge watching

TV News Buffy Friends Le regole del delitto perfetto Lost Outlander Scandal Sex and the city The Big Bang Theory Una mamma per amica Will & Grace X-Files

di Elena Arrisico - 11/03/2020 15:28 | aggiornato 11/03/2020 15:31

Cosa c'è di più bello che guardare, riguardare o recuperare le serie, quando siamo a casa? Episodi su episodi, stagioni su stagioni, che ci raccontano di personaggi e storie immaginarie. Tante sono le serie TV perfette per il binge watching.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

I dipendenti da serie TV capiranno: stilare una lista completa di tutte le serie che vale la pena vedere è, praticamente, quasi impossibile. Possiamo, però, consigliare quelle che ci sono rimaste maggiormente impresse, che sono diventate le nostre preferite o che stiamo seguendo attualmente.

Quale sport migliore, per un dipendente da serie TV, se non quello del binge watching? Questo termine inglese indica il guardare show televisivi per un periodo di tempo maggiore al consueto: in poche parole, quando si parla di “binge watching”, si intende la classica maratona televisiva che, per noi, viene tradotta nella visione consecutiva – per diverse ore e/o giorni – di numerosi episodi, tramite le piattaforme di streaming online – ormai, diffusissime e con ampi cataloghi – o i preziosi cofanetti DVD o Blu-ray da collezione (chi di noi non ne ha almeno uno in bella mostra a casa?).

Per noi appassionati di serie TV, insomma, non c’è niente di meglio che immergerci nel mondo immaginario dei telefilm. Mettetevi, dunque, comodi sul divano o a letto con una bella coperta, una tazza di tè o cioccolata bollente e preparatevi a rilassarvi, gustandovi alcune delle serie TV più belle, perfette per il binge watching. Scopriamole una ad una, in ordine alfabetico.

1 - Big Little Lies

Andata in onda per 2 stagioni, dal 2017 al 2019, Big Little Lies è una serie creata da David E. Kelley. Ispirata dall’omonimo romanzo Piccole grandi bugie di Liane Moriarty, segue le vicende di un gruppo di amiche.

La storia racconta di Jane Chapman (Shailene Woodley), Celeste Wright (Nicole Kidman) e Madeline Martha Mackenzie (Reese Witherspoon), amiche e madri che vivono a Monterey: qui, si trovano a dover affrontare piccoli e grandi problemi della vita quotidiana, fin quando un omicidio sconvolge per sempre le loro vite...

Warner Bros.

Nel cast della serie, ci sono anche Alexander Skarsgård (Perry Wright), Adam Scott (Ed Mackenzie), Zoë Kravitz (Bonnie Carlson), Laura Dern (Renata Klein) e Meryl Streep (Mary Louise Wright).

2 - Black Mirror

Black Mirror è una serie TV antologica, in quanto i personaggi e le trame variano di episodio in episodio. Prodotta da Charlie Brooker dal 2011, è oggi arrivata alla sua quinta stagione.

Le trame degli episodi di questa serie sono ambientate in un futuro imprecisato – sebbene questo non sia eccessivamente lontano dal nostro tempo – e ispirate al mondo in cui viviamo oggi. È così che Black Mirror si concentra sulle problematiche di attualità, oltre che sulle sfide che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno con l’introduzione di nuove tecnologie. Da questo deriva il titolo: “Black Mirror” si riferisce, infatti, allo schermo nero di televisori, PC, smartphone e tablet.

Ciascun episodio della serie ha una trama unica, ma segue comunque un filo conduttore: l'avanzamento della tecnologia e i suoi effetti – anche negativi - sulla società. Interessante e assolutamente da guardare!

3 - Buffy the Vampire Slayer

Indimenticabile Buffy! Creata da Joss Whedon e andata in onda dal 1997 al 2003 per 7 stagioni, Buffy the Vampire Slayer è una di quelle perle che chi non ha mai scoperto dovrebbe guardare. Non lasciatevi ingannare dai primissimi episodi della serie perché, una volta entrati nel Buffyverse, difficilmente potrete uscirne.

La storia ruota attorno a Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) che, arrivata nella fittizia cittadina di Sunnydale – dopo essere stata espulsa da scuola a Los Angeles, per un incendio da lei causato – fa la conoscenza di quelli che saranno i suoi futuri compagni di viaggio in questa straordinaria avventura. Lei è la Cacciatrice, ovvero l’unica della sua generazione a poter combattere – essendo dotata di una forza incredibile – vampiri e varie forze del male, per proteggere il mondo. A sostenerla nella lotta, ha al suo fianco la cosiddetta Scooby Gang composta, tra gli altri, dall’Osservatore Rupert Giles (Anthony Head), dal vampiro Angel (David Boreanaz), dall’amico Xander Harris (Nicholas Brendon), dalla migliore amica Willow Rosenberg (Alyson Hannigan) e dal vampiro Spike (James Marsters).

20th Century Fox

Ricco di personaggi, storie ben definite e divertentissimi dialoghi, oltre che numerosi spunti di riflessione per la vita “reale”. Imperdibile.

4 - Friends

La sitcom per eccellenza, che ci ha tenuto compagnia negli anni Novanta e che lo fa ancora oggi perché straordinariamente attuale: Friends. Andata in onda dal 1994 al 2004 per 10 stagioni, la serie è stata creata da David Crane e Marta Kauffman. Ciascun episodio ha la durata di circa venti minuti, per cui è facile farsi una bella scorpacciata di tutte le stagioni.

La trama di Friends ruota attorno alle vite di sei amici newyorchesi che vivono a Manhattan: ci sono i fratelli Ross (David Schwimmer) e Monica Geller (Courteney Cox), la cameriera Rachel Green (Jennifer Aniston), l’attore italo-americano Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), la massaggiatrice e cantante Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) e l’analista contabile Chandler Bing (Matthew Perry). Ross è un paleontologo e Monica uno chef, mentre Rachel è l’amore della vita di Ross.

Warner Bros.

I punti di ritrovo dei mitici sei sono il Central Perk - la caffetteria dove il gruppo si riunisce spesso – l’appartamento di Monica e Rachel e quello di Joey e Chandler, che abitano proprio di fronte a loro.

5 - Fringe

Se amate la fantascienza e Lost e X-Files sono tra le vostre serie preferite, date una chance a Fringe. Creata da J.J. Abrams – già creatore di Lost - Alex Kurtzman e Roberto Orci, la serie è andata in onda dal 2008 al 2013 per 5 stagioni.

La trama segue le vicende della divisione Fringe e, nello specifico, quelle di Olivia Dunham (Anna Torv): quest’ultima è un agente dell’FBI di Boston, che si trova a indagare su casi inerenti la cosiddetta "scienza di confine". Il tutto ha inizio quando tutti i passeggeri e i componenti dell’equipaggio del volo aereo 627 atterrano a Boston morti. Nel mondo, si stanno verificando eventi misteriosi e soprannaturali e Olivia viene chiamata a far parte della divisione Fringe dell’FBI. In cerca di aiuto, decide di far uscire dal manicomio il brillante scienziato Walter Bishop (John Noble), al quale si aggiunge anche la collaborazione del figlio Peter Bishop (Joshua Jackson).

Warner Bros.

Fenomeni paranormali, proiezione astrale, controllo della mente, universi paralleli - e molto altro ancora - vi attendono!

6 - Game of Thrones

Dalla lista delle serie TV adatte al binge watching, non può mancare Game of Thrones (Il Trono di Spade). Creata da D.B. Weiss e David Benioff e andata in onda dal 2011 al 2019 per 8 stagioni, è un must per chi ama il genere fantasy.

Tratta dai romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R.R. Martin, è una delle serie più amate e seguite degli ultimi anni. Game of Thrones segue le vicende di alcune famiglie di nobili in un mondo medievale immaginario, composto dal continente Occidentale di Westeros e da quello Orientale di Essos. Approdo del Re è la capitale, dove è collocato il famoso “Trono di Spade dei Sette Regni”, per cui sono in lotta le famiglie più potenti.

Con i suoi intrighi politici, economici, religiosi e amorosi e la lotta contro una minaccia ben più grande, la serie è riuscita a ottenere numerosi consensi: in particolare, per la complessità della storia, dei personaggi e per la bravura degli attori.

Warner Bros.

Nel cast, tra gli altri, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Richard Madden (Robb Stark) e Jason Momoa (Khal Drogo).

7 - Le regole del delitto perfetto

Attualmente in onda su Fox con la sua sesta e ultima stagione, Le regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder) è un thriller giudiziario creato da Peter Nowalk e prodotto da Shonda Rhimes.

Protagonista della serie è la carismatica Annalise Keating (Viola Davis): avvocato e docente di diritto penale, insegna alla Middleton University di Filadelfia. Con la collaborazione dei cosiddetti “Keating Five”, affronta diversi processi e casi giudiziari. I Keating Five non sono altro che cinque studenti da lei scelti: Wes Gibbins (Alfred Enoch), Laurel Castillo (Karla Souza), Michaela Pratt (Aja Naomi King), Connor Walsh (Jack Falahee) e Asher Millstone (Matt McGorry). La storia inizia con l’omicidio di una studentessa, che si scopre essere molto di più di un semplice caso...

Nel cast, anche Charlie Weber (Frank Delfino), Liza Weil (Bonnie Winterbottom) e Conrad Ricamora (Oliver Hampton).

Disney

Se amate i gialli, i misteri e i colpi di scena, è la serie che fa per voi!

8 - Lost

La serie di tutte le serie: Lost. Cult indiscusso, Lost è stato creato da J.J. Abrams, Damon Lidelof e Jeffrey Lieber. Andato in onda dal 2004 al 2010, per 6 straordinarie stagioni, è stato acclamato sia dal pubblico che dalla critica, ottenendo numerosi premi. Lost è considerata da molti come la miglior serie televisiva di tutti i tempi. Nei suoi episodi, contiene diversi riferimenti a storia, filosofia, canzoni e varie opere letterarie e cinematografiche.

La trama inizia con l’incidente aereo del volo 815 della compagnia australiana Oceanic Airlines, che si trovava in volo da Sydney a Los Angeles e che precipita inspiegabilmente su un’isola apparentemente disabitata. All’impatto sopravvivono 48 persone, che si accampano sulla spiaggia in attesa dei soccorsi che, però, non arrivano. Nel frattempo, i sopravvissuti scoprono che sull’isola si verificano degli eventi inspiegabili…

Le riprese si sono svolte, per la maggior parte, sull'isola di Oahu alle Hawaii. Nel cast, tra gli altri, Matthew Fox (Jack Shephard), Evangeline Lilly (Kate Austen), Josh Holloway (Sawyer Ford), Henry Ian Cusick (Desmond Hume), Elizabeth Mitchell (Juliet Burke), Jorge Garcia (Hurley Reyes), Terry O'Quinn (John Locke), Ian Somerhalder (Boone Carlyle) e Michael Emerson (Benjamin Linus).

ABC Studios

Lost è la serie perfetta per il binge watching, perché un episodio tira l'altro!

9 - Nikita

Poco conosciuta, ma da non perdere se si amano l’azione e lo spionaggio: Nikita. Basata sull’omonimo film del 1990, la serie è andata in onda dal 2010 al 2013 per 4 stagioni.

Nikita Mears (Maggie Q) è una ragazza con un passato difficile che l’ha portata a drogarsi. A 18 anni, uccide un poliziotto e viene condannata a morte per iniezione letale ma, poco prima di essere giustiziata, viene salvata da un'agenzia segreta conosciuta come “La Divisione”: La Divisione si occupa di reclutare persone pronte a morire, dando loro una nuova vita e trasformandole in criminali addestrati. Nikita diventa una killer professionista, ma si rende ben presto conto di quanto sia pericolosa questa agenzia, per cui scappa e cerca di trovare il modo per distruggerla…

Warner Home Video

Nel cast, oltre a Maggie Q, anche Shane West (Michael Bishop), Lyndsy Fonseca (Alex Udinov), Aaron Stanford (Seymour Birkhoff) e Noah Bean (Ryan Fletcher).

10 - Outlander

Se amate le serie storiche e siete degli eterni romantici, Outlander è ciò che fa per voi. Creata da Ronald D. Moore e in onda dal 2014, la serie è alla sua quinta stagione e rappresenta la trasposizione televisiva dei romanzi della scrittrice Diana Gabaldon.

La storia racconta della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser (Caitriona Balfe), infermiera della Seconda Guerra Mondiale che nel 1945 ritorna dal marito al termine dei combattimenti. La coppia decide di partire per le Highlands scozzesi – per una seconda luna di miele – ma, una volta giunta a Inverness, Claire si ritrova inspiegabilmente indietro nel tempo, nella Scozia del 1743.

Universal

Claire si trova, dunque, ad avere a che fare con un mondo pieno di pericoli e a lei sconosciuto che, però, le cambierà la vita dopo la conoscenza di Jamie Fraser (Sam Heughan).

11 - Pretty Little Liars

Se vi piacciono i teen drama, i gialli e i thriller, Pretty Little Liars potrebbe essere ciò che vi farà trascorrere tante ore di spensieratezza. Creata da Marlene King, la serie è basata sull’omonima saga di libri scritti da Sara Shepard ed è andata in onda dal 2010 al 2017 per 7 stagioni.

La trama ha inizio quando, il week-end del Labor Day, a Rosewood – in Pennsylvania – una ragazza di nome Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse) scompare misteriosamente, mentre era in compagnia delle sue migliori amiche: Spencer Hastings (Troian Bellisario), Aria Montgomery (Lucy Hale), Hanna Marin (Ashley Benson) ed Emily Fields (Shay Mitchell). Un anno dopo, le ragazze iniziano a ricevere degli SMS firmati da “-A”: i messaggi contengono segreti che il gruppo di amiche aveva confidato soltanto ad Alison.

Warner Bros.

Nel cast, anche Holly Marie Combs (Ella Montgomery), Ian Harding (Ezra Fitzgerald) e Tyler Blackburn (Caleb Rivers).

12 - Scandal

E, dopo aver parlato de Le regole del delitto perfetto, non si può non citare Scandal. Thriller politico creato da Shonda Rhimes - in collaborazione con Betsy Beers – è andato in onda dal 2012 al 2018 per 7 stagioni.

Al centro della trama, c’è la determinata e ambiziosa Olivia Pope (Kerry Washington), che si occupa di proteggere l’immagine pubblica e i segreti di alcuni esponenti della politica statunitense. Ex direttore delle comunicazioni alla Casa Bianca per il presidente Fitz Grant – personaggio con cui Liv ha una tormentata storia d’amore, interpretato da Tony Goldwyn - Olivia decide di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla Olivia Pope e Associati, società da lei creata e specializzata nella gestione delle crisi: tutti i membri del suo team sono stati da lei salvati e, per questo motivo, sono disposti a fare di tutto per lei.

Disney

Nel cast della serie anche Darby Stanchfield (Abby Whelan), Guillermo Díaz (Huck Muñoz), Katie Lowes (Quinn Perkins), Jeff Perry (Cyrus Beene), Bellamy Young (Mellie Grant) e Joshua Malina (David Rosen).

13 - Sex and the City

Una serie TV tutta al femminile? Sex and the City, naturalmente! Andata in onda dal 1998 al 2004 per 6 stagioni – esistono anche due film, usciti nel 2008 e nel 2010 - e creata da Darren Star, la serie è ispirata al romanzo omonimo di Candace Bushnell, che rappresenta una delle prime opere appartenenti al cosiddetto genere “chick lit”.

Scene e dialoghi piccanti, scarpe e vestiti alla moda, l’amicizia di quattro donne in primo piano e, soprattutto, lei… New York: la vera protagonista della serie. La storia racconta delle vite – sia dal punto sentimentale che sessuale - della scrittrice e giornalista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), della trasgressiva Samantha Jones (Kim Cattrall), della romantica gallerista Charlotte York (Kristin Davis) e dell’avvocato Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Quattro amiche single che cercano di capirne di più sull’amore e sugli uomini, nella Big Apple.

Warner Bros.

La serie affronta alcuni argomenti di importanza sociale, come il ruolo della donna nella famiglia e nella società.

14 - Stranger Things

Una delle serie più viste e amate degli ultimi anni è, sicuramente, Stranger Things. Distribuita su Netflix dal 2016, è oggi giunta alla sua quarta stagione, che dovrebbe arrivare a fine 2020.

Ideata da Matt e Ross Duffer, la serie sci-fi è stata positivamente accolta sia dal pubblico che dalla critica, proprio per la straordinaria caratterizzazione dei suoi personaggi, oltre che per la bravura dell’intero cast e per la magica atmosfera anni Ottanta che si respira in ogni singolo episodio.

Ambientata negli anni Ottanta, nella fittizia città di Hawkins – che si trova nell’Indiana - Stranger Things racconta dell’amicizia e delle avventure vissute da un gruppo di ragazzini, in seguito alla scomparsa di Will Byers (Noah Schnapp) e all’apparizione di Undici (Millie Bobby Brown), bambina dotata di poteri psichici. La storia prende il via il 6 novembre del 1983, quando Will scompare e i suoi tre migliori amici, Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) e Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) iniziano la sua disperata ricerca, che li porterà alla scoperta di una realtà parallela: il Sottosopra.

Nel cast della serie, ci sono anche Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Cara Buono (Karen Wheeler), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington) e Maya Hawke (Robin Buckley).

15 - Supernatural

Perché non approfittarne per fare un bel binge watching in compagnia dei fratelli Winchester? Creata da Eric Kripke, prodotta dal 2005 e alla quindicesima e ultima stagione, Supernatural è una serie di genere paranormale ormai diventata un cult.

La trama segue le vite dei fratelli Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles), uniti da un fortissimo legame e cacciatori di demoni e altri esseri legati al paranormale. Tutto ha inizio quando, il 2 novembre 1983, la madre di Dean e Sam viene uccisa da un demone.

Warner Bros.

I due iniziano a dare la caccia ai demoni insieme al padre, John (Jeffrey Dean Morgan), con lo scopo di trovarli ed eliminarli...

16 - The Big Bang Theory

Chi ama le sitcom non può perdersi The Big Bang Theory! Andata in onda dal 2007 al 2019 per la bellezza di 12 stagioni e ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, la serie ha creato sin da subito una solida fanbase.

La trama racconta – in modo ironico – delle vicende quotidiane di un gruppo di amici che vivono a Pasadena: Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Sheldon Cooper (Jim Parsons), Howard Wolowitz (Simon Helberg) e Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) sono scienziati che lavorano al California Institute of Technology, oltre ad essere dei nerd – appassionati di fumetti, film, serie TV, giochi di ruolo e videogame - che hanno difficoltà a rapportarsi con gli altri.

Warner Bros.

Dopo quasi una vita senza ragazze, tutto cambia quando Penny (Kaley Cuoco) diventa la vicina di casa di Sheldon e Leonard. Di lei si innamora Leonard…

17 - The Handmaid’s Tale

In onda dal 2017 e alla sua terza stagione, The Handmaid’s Tale è una delle serie più amate degli ultimi anni. Creata da Bruce Miller e basata sul romanzo distopico Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood – uscito nel 1985 – ha vinto numerosi premi.

The Handmaid’s Tale è ambientata in un futuro distopico, in cui il tasso di fertilità degli esseri umani è in netto calo per via di inquinamento e malattie. In seguito a una guerra civile, la società viene riorganizzata da alcuni leader assetati di potere, che creano nuove classi sociali e stabiliscono che le donne non possono lavorare, leggere o ricoprire ruoli importanti. Le donne fertili vengono rinominate “ancelle” e vengono assegnate ad alcune famiglie, in cui subiscono stupri rituali con lo scopo di generare figli.

Mgm

La storia ruota attorno al personaggio di June Osborne/Difred (Elisabeth Moss), che viene assegnata al Comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes) e alla moglie Serena Joy (Yvonne Strahovski).

18 - Una mamma per amica

Creata da Amy Sherman-Palladino, Una mamma per amica (Gilmore Girls) è andata in onda per 8 stagioni: prima dal 2000 al 2007 e, poi, nel 2016.

Ambientata nella fittizia cittadina di Stars Hollow, la serie racconta delle vite di Lorelai (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel): le due sono, più che madre e figlia, amiche legate da un legame molto profondo. Premiata per i suoi dialoghi originali, brillanti e ricchi di humor, la serie ha trattato diversi temi – nell’arco delle sue stagioni – esplorando le relazioni interpersonali in modo profondo.

Warner Bros.

Nel cast, ci sono anche Scott Patterson (Luke Danes), Kelly Bishop (Emily Gilmore), Liza Weil (Paris Geller), Jared Padalecki (Dean Forester), Milo Ventimiglia (Jess Mariano) e Matt Czuchry (Logan Huntzberger).

19 - Will & Grace

Quando ci sentiamo un po’ giù, un bel binge watching di Will & Grace è quello che vuole. Sitcom creata da David Kohan e Max Mutchnick, è andata in onda dal 1998 al 2006 ed è tornata – a gran richiesta – dal 2007 con il revival che l’ha portata alla sua undicesima stagione.

Ambientata nell’Upper West Side di Manhattan, a New York, la storia ruota attorno alle vite dei due protagonisti: l’avvocato gay, Will Truman (Eric McCormack) e la sua migliore amica e arredatrice di interni, Grace Adler (Debra Messing). Accanto a loro, ci sono i due amici Jack McFarland (Sean Hayes), apertamente gay e la ricca Karen Walker (Megan Mullally).

Universal

Will & Grace è considerata una delle sitcom di maggiore successo degli anni Novanta/Duemila: è stata premiata sia dal pubblico che dalla critica, entrando nella cultura popolare per essere stato il primo show a parlare apertamente di tematiche omosessuali senza ricorrere a vecchi stereotipi.

20 - X-Files

Creata da Chris Carter, X-Files (The X-Files) non ha bisogno di presentazioni. Serie cult anni Novanta andata in onda dal 1993 al 2002 e dal 2016 al 2018 per un totale di 11 stagioni – ci sono anche due film, usciti nel 1998 e nel 2008 - ha avuto un grande impatto culturale.

I protagonisti sono Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson), due agenti dell’FBI che trattano casi particolari di natura paranormale. I due lavorano insieme ai cosiddetti “X-Files”, ovvero tutti quei casi che vengono ritenuti inspiegabili. Mulder ne è ossessionato, a causa del rapimento della sorella che sarebbe avvenuto – secondo lui – da parte di alieni, quando aveva solo dodici anni.

20th Century Fox, Disney

Apprezzatissima da pubblico e critica, la serie è diventata un classico della fantascienza, in cui alieni e misteri sono temi ricorrenti.

Allora, siete pronti? Mettetevi comodi e... play!