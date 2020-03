Adidas GMR, la soletta smart per sbloccare premi in FIFA Mobile

Il Jacquard Tag è un particolare dispositivo che può tracciare il numero e la velocità dei tiri, la velocità della corsa e la distanza percorsa. Ciò è possibile grazie al giroscopio, all'accelerometro e al processore capace di isolare e analizzare i singoli movimenti. Una tecnologia dunque particolarmente energivora , ma fortunatamente la batteria integrata garantisce dai 200 ai 300 minuti di utilizzo (via The Verge ).

Una volta inserita la soletta nella scarpa (non è richiesto un modello specifico), è necessario collegare il tag all'app Adidas GMR disponibile su App Store e Play Store . Solo dopo questo passaggio sarà possibile sincronizzare i dati con l'app di FIFA Mobile per iOS e Android per sbloccare nuove sfide e riscattare ricompense esclusive come Dybala GMR .

Quella creata dalle tre aziende sopracitate è una soletta smart che si connette allo smartphone ed è in grado di tenere traccia di spostamenti, tiri e passaggi sul campo da gioco. Il sistema Adidas GMR , già disponibile sul sito del marchio d'abbigliamento al costo di 34,95 euro , è composto dalla soletta GMR e dal Tag basato sulla tecnologia Jacquard di Google (lo stesso visto su questa giacca Levi's ), utile per il rilevamento dei movimenti e il trasferimento di dati all'applicazione FIFA Mobile .

Google, Adidas ed Electronic Arts hanno unito le forze per lanciare sul mercato un prodotto dedicato a chi ama il calcio giocato e quello virtuale . Sbloccare premi in FIFA Mobile calciando un pallone? Adesso, anche questo è possibile.

