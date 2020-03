Tecnologia

di Pasquale Oliva - 11/03/2020 08:35

Il codice del prossimo sistema operativo per iPhone potrebbe aver svelato in anteprima una novità prossimamente su Apple Watch. Ma quali smartwatch dell'azienda californiana supporteranno la funzione?

Oggi nell'elenco delle funzionalità di Apple Watch manca quella utile per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue ed Apple starebbe lavorando proprio per colmare questo vuoto quanto prima. La fonte è più che attendibile, si tratta del codice di iOS 14 - prossima versione del sistema operativo per iPhone - che è stato studiato nel dettaglio da 9to5mac.

L'hardware dello smartwatch del gigante californiano, sin dal primo modello del 2015, è già in grado di eseguire tale misurazione - come rivela il teardown di iFixit - e ciò significa che potenzialmente tutti i modelli di Apple Watch in circolazione potrebbero supportare la nuova funzione in futuro. Tuttavia, Apple potrebbe strategicamente tagliare fuori le generazioni più datate per spostare l'attenzione su Apple Watch Series 6 (non ancora annunciato) e/o i modelli sui quali sarà possibile installare watchOS 7.

Attualmente l'indossabile è in grado di rilevare un ritmo cardiaco irregolare, possibile sintomo di una fibrillazione atriale, o un'anomalia nei battiti al minuto rispetto ad un parametro precedentemente impostato dal possessore. Misurando il livello di ossigeno nel sangue, Apple Watch potrebbe rivelarsi ancora più utile e avvisare tempestivamente l'utente di possibili patologie come l'insufficienza cardiaca.

Con lo scopo di migliorare ulteriormente gli strumenti per il monitoraggio della salute, l'azienda di Cupertino vorrebbe affinare anche la funzione ECG ad oggi supportata da Apple Watch Series 4 e Series 5.

Purtroppo, al momento, questa restituisce risultati insoddisfacenti quando la frequenza cardiaca è compresa tra i 100 e 120 battiti al minuto rendendo vano praticamente ogni tentativo di rilevamento di fibrillazione atriale.

Utilizzate regolarmente Apple Watch per monitorare i dati sulla salute? Sperate nell'implementazione di questa nuova utile funzione?