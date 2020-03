Dov'è stato girato Ricchi di fantasia? Set e location del film

Cinema

11/03/2020

Ricchi di fantasia è un film del 2018 interpretato da Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto nei panni di una coppia di amanti in fuga da Roma con le rispettive famiglie. Ecco le bellissime location che hanno fatto da sfondo alle riprese.

Diretto nel 2018 da Francesco Micciché e interpretato da Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, Ricchi di Fantasia è un film commedia distribuito da 01 Distribution e uscito nei cinema italiani il 27 settembre 2018.

I protagonisti della pellicola sono Sergio, carpentiere, e Sabrina, ex cantante, una coppia di amanti molto innamorati che vorrebbero poter vivere la loro storia alla luce del sole, ma sono impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni per vie delle ristrette condizioni economiche che sono costretti ad affrontare. La situazione sembra cambiare quando i colleghi di Sergio, per vendicarsi dei suoi scherzi, gli fanno credere di aver vinto 3 milioni di euro alla lotteria.

Deciso a lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita, Sergio porta con sé non solo Sabrina ma anche tutti i loro parenti. Una volta scoperto che in realtà non c'è stata nessuna vincita, Sergio e Sabrina decidono di non dire la verità ai loro cari, portando tutti i parenti in un viaggio dalla periferia di Roma alla Puglia. Peccato che, prima o poi, la verità viene sempre a galla...

La pellicola deve il suo successo oltre alla bravura e alla simpatia dei suoi protagonisti, Castellitto e Ferilli su tutti, anche alle bellissime location che hanno fatto da sfondo alle riprese.

Scopriamo, quindi, insieme dove Ricchi di fantasia è stato girato.

Ricchi di fantasia: le location della pellicola

Le riprese di Ricchi di Fantasia sono cominciate il 20 settembre 2017 nella bellissima Polignano a Mare, nota località balneare pugliese, a strapiombo sul mar Adriatico, che dal 2008 riceve la Bandiera Blu per le sue acque pulite.

Le riprese, inoltre, hanno toccato anche Monopoli e Ostuni, per la precisione Contrada Pescarosa. Per tutto il tempo delle riprese, la zona è stata chiusa al traffico e alle riprese hanno partecipato molti dei residenti locali, principalmente come comparse.

HD Pixabay La cittadina di Polignano a Mare

Parlando delle riprese in Puglia della pellicola, Sergio Castellitto ha affermato:

La storia di famiglie scappate da Roma verso la Puglia; uno scenario bellissimo tra mare, campagna, trulli: non è solo turismo, ma è anche cultura…

Sabrina Ferilli si è invece soffermata sull'aspetto culinario delle riprese:

Abbiamo vissuto di cime di rape e ritorneremo a Roma con orecchiette al posto delle orecchie…!

Le location, inoltre, hanno toccato anche altre località pugliesi come San Vito, Casamassima, Carovigno, Torre Canne, Accadia e Cisternino, mentre alcune scene sono state anche girate a Roma, in particolare in periferia da dove parte la storia di Sergio e Sabrina.

Che ne pensate di questo film e delle sue location? L'estate si avvicina e forse un giretto nelle bellissime zone di mare della Puglia ci starebbe proprio bene!

