di Pasquale Oliva - 11/03/2020 16:27

Non dovrebbe mancare molto all'annuncio del Google Pixel 4a. Nel frattempo dello smartphone, che si mostra in primo video, conosciamo già scheda tecnica e prezzo.

Il prossimo smartphone di casa Google non è stato ancora presentato, ma possiamo già dire di conoscerlo. Come? Ovviamente grazie agli immancabili leak accompagnati questa volta addirittura da un video hands-on del dispositivo.

Dando seguito alla strategia già attuata con la terza generazione di Pixel, il gigante di Mountain View a breve aggiungerà al suo listino il Pixel 4a.

Grazie a fughe di notizie senza freno scopriamo che lo smartphone ha un display da 5.81 pollici di diagonale con risoluzione di 1080 x 2340, frequenza di aggiornamento di 60Hz e - per la prima volta su un Pixel - un foro per la fotocamera. Sotto la scocca in policarbonato il processore Qualcomm Snapdragon 730, 6GB di RAM, la GPU Adreno 618, 64GB di memoria interna e una batteria da 3,080mAh. Per quanto riguarda il comparto multimediale, la fotocamera posteriore è da 12MP, quella anteriore da 8MP. Infine, da segnalare la presenza sul retro del sensore per le impronte digitali.

La scheda tecnica non vi basta? Allora date più di uno sguardo al Pixel 4a su cui è riuscito a mettere le mani il (fortunato) proprietario del canale YouTube TechoLike Plus.

Per l'annuncio ufficiale del fratello minore di Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere questione di giorni, se non di ore. Il noto leaker Evan Blass ha infatti condiviso su Twitter le foto di tre cartelloni pubblicitari apparsi negli Stati Uniti (dove di preciso, non si sa).

Quindi sì, Google è rimasta vittima del suo stesso leak ed ha addirittura svelato prima del tempo il prezzo del suo prossimo smartphone, ovvero 399 dollari (che in Italia potrebbero diventare 399 euro).

Google Pixel 4a non ha più segreti: cosa ne pensate dello smartphone? Lo acquisterete quando disponibile anche in Italia?