Grey's Anatomy 16 è in onda su FoxLife , canale 114 di SKY, ogni lunedì in prima visione assoluta.

Il brano originale era stato inserito in una scena dell'episodio 5x22 di Grey's Anatomy, quando Meredith e Cristina aiutano Izzie a prepararsi per il suo matrimonio con Alex.

L'attore ha amato l'episodio anche per un'altra ragione. Infatti, una sua canzone è stata inserita nel corso del tributo ad Alex. Si tratta della cover di Turn to Stone di Ingrid Michaelson , realizzata da lui e sua moglie, Erin Slaver. Chris ha spiegato, sempre a People, di come la showrunner Krista Vernoff fosse interessata ad ascoltare un po' della loro musica e, dopo aver sentito alcuni brani, ha deciso di realizzare una cover di quella canzone.

A post shared by Chris Carmack (@realcarmack) on Jan 23, 2020 at 5:16pm PST

View this post on Instagram

Durante l'episodio che dà l'addio al personaggio, i fan - ma anche la moglie di Karev, Jo, e gli amici più stretti - hanno finalmente avuto risposte sul perché il dottore ha deciso di andarsene: si è trasferito in Kansas per stare con la sua ex moglie, Izzie Stevens (Katherine Heigl), e i loro figli - che ha scoperto essere suoi.

È stato davvero bello guardare i trascorsi di Alex Karev e i suoi 16 anni nello show. Vedere lui, Meredith nei loro primi tempi, e poi lui e Izzie. È incredibile vedere un flashback di 16 anni fa che è stato effettivamente girato come parte dello show. Era molto tangibile ed emotivo. Non è stato solo un flashback di quell'episodio. Quelle erano scene in cui i fan avevano investito tanto tempo fa. È stata una scena molto potente vederli tutti.

Dopo aver visto l'episodio in questione, l'ultimo in cui Alex ha salutato i suoi compagni di avventura, Chris ha ammesso di aver pianto:

A post shared by Grey's Anatomy Official (@greysabc) on Mar 5, 2020 at 6:04pm PST

View this post on Instagram

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok