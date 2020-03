Il nuovo live-action Disney di Peter Pan trova i suoi protagonisti

Cinema

11/03/2020

Nuovi giovani protagonisti alla ricerca dell'Isola che non c'è!

Si chiama Peter Pan and Wendy ed è il nuovo live-action Disney in programma per il prossimo futuro.

A dirigere il lungometraggio ci sarà David Lowery, già regista di un altro remake live-action Disney, Il drago invisibile, e dell'ultima grande interpretazione al cinema di Robert Redford, Old Man & the Gun.

Lowery ha scritto la sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks, con il quale ha collaborato per Il drago invisibile nel 2014.

I due bambini protagonisti che interpreteranno Peter Pan e Wendy saranno rispettivamente Alexander Molony ed Ever Anderson.

Molony ha iniziato la carriera di attore nel 2017 doppiando un film e una serie TV, per poi partecipare nel 2018 a uno show televisivi dal titolo The Reluctant Landlord come protagonista.

Anderson ha un solo ruolo all'attivo. La giovanissima attrice ha interpretato il ruolo della piccola Alice nel film del 2016 Resident Evil: The Final Chapter.

Grazie alla grafica qui sotto, si possono vedere i due bambini accanto al personaggio che interpreteranno:

Il classico animato targato Disney del 1953 è ancora l'adattamento di maggior successo del romanzo di J.M. Barrie sul ragazzo che non vuole invecchiare e sui bambini che vengono portati in una incredibile avventura nell'Isola che non c'è.

Sebbene ci fossero voci che il film sarebbe stato proposto da Disney+ (in arrivo in Italia dal 24 marzo), come per esempio l'adattamento live-action di Lilli e il vagabondo, le fonti dicono che l'uscita dovrebbe essere al cinema.

I live-action Disney, remake di grandi classici, al cinema stanno funzionando molto bene a livello di incassi, basti pensare a successi mondiali come Il re leone o Aladdin, che hanno superato il miliardo di dollari di incasso in tutto il globo.

Per quanto riguarda Peter Pan, è bene ricordare che Peter Pan and Wendy non è l'unico progetto in lavorazione sul tema. Infatti, il film Wendy diretto da Benh Zeitlin e distribuito da Searchlight Pictures è uscito negli Stati Uniti lo scorso 28 febbraio e la serie TV The League of Pan è stata ordinata dall'emittente televisiva statunitense Syfy.

Via Variety