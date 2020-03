La miniserie a fumetti Three Jokers cambierà per sempre la nemesi di Batman

Fumetti

di Lorenzo Bianchi - 11/03/2020 15:52 | aggiornato 11/03/2020 15:56

DC Comics ha annunciato che a giugno uscirà il primo albo di Three Jokers, miniserie a fumetti in tre parti destinata a rivoluzionare per sempre la nemesi del Cavaliere Oscuro.

Con i suoi ottant'anni di vita editoriale alle spalle, Joker è senza ombra di dubbio uno dei cattivi più famosi e amati dei fumetti. Molti sono i misteri che aleggiano intorno a questa carismatica quanto malvagia figura, la cui storia è fatta di bugie, contraddizioni e mezze verità.

In estate, però, questa condizione si prepara a cambiare per sempre. DC Comics ha infatti annunciato per il prossimo 17 giugno l'uscita negli USA del primo numero di Three Jokers, miniserie in tre parti destinata a rivoluzionare per sempre la nemesi del Cavaliere Oscuro.

Scritta da Geoff Johns e disegnata da Jason Fabok, questa storia getterà luce su una scoperta fatta da Batman all’alba dell’era Rinascita: nell'Universo DC esistono tre Joker. La miniserie permetterà dunque ai fan di conoscere perché esistono tre Pagliacci Principe del Crimine e cosa essi simboleggino per la decennale battaglia che hanno instaurato con il Crociato di Gotham.

DC Comics Promo art della miniserie Three Jokers, in uscita negli USA a giugno 2020

Stando alla prima promo art e alle cover degli albi, che saranno pubblicati sotto l'etichetta Black Label, queste tre diverse versioni del Joker sembrano appartenere ad altrettante epoche: quella classica, quella degli anni Sessanta e quella di Batman: The Killing Joke.

Questo dettaglio sembra essere confermato dalla presenza di Jason Todd e Barbara Gordon come co-protagonisti della storia, due personaggi fortemente interconnessi con quelle varianti del supercriminale.

Assieme alla data di uscita del primo albo della miniserie, DC Comics ha rilasciato anche le prime pagine del numero in questione, che mostrano il Cavaliere Oscuro tornare piuttosto malconcio alla Batcaverna, dove viene medicato dal fedele Alfred.

Le trovate nella gallery qui sotto.

L'appuntamento con il primo albo di Three Jokers è dunque fissato negli USA per il 17 giugno 2020. Pronti a scoprire come questa storia cambierà per sempre la nemesi di Batman?

