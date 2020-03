La versione alcolica di UNO non è ufficiale ma ti inebrierà comunque

Curiosità

11/03/2020

Il famoso gioco di carte UNO ottiene una versione ad alto tasso alcolico anche se non approvata ufficialmente.

Molti dei giochi di società più famosi hanno generato tante varianti alla loro formula classica, dato che può risultare noioso utilizzare sempre le solite regole. Basti pensare alle innumerevoli versioni del Monopoli o di Risiko per farsi un'idea. Una delle varianti più stravaganti è quella alcolica, in cui al compimento di una determinata azione si finisce per bere un sorso di una qualsiasi bevanda alcolica.

A ottenere una versione dedita al bere in compagnia è adesso uno dei giochi di carte più famosi al mondo, stiamo parlando di UNO, uno dei classici giochi da giocare ovunque grazie alla semplicità delle sue regole e alla velocità delle partite. UNO è stato prodotto da Mattel nel lontano 1971, mentre la paternità del gioco va a Perle Robbins.

Specifichiamo: la versione alcolica di Uno, acquistabile sul sito Etsy a soli 23 euro, non è affatto ufficiale e si potrebbe dire che è un fanmade fatto bene, dato che l'UNO alcolico era già diffuso da tempo anche con la normale versione del gioco.

Come funziona l'UNO alcolico? Ci sono diverse varianti data la non ufficialità di questo gioco, e ogni compagnia di amici potrebbe aggiungere regole o varianti speciali. Questa versione in vendita ha delle regole tutte sue legate ai bicchieri inclusi nel gioco, i tipici bicchierini da shot nei pub e nei locali.

Le regole dicono che: chi pesca due carte beve uno shot, chi ne pesca invece quattro beve due shot. Quando si cambia il giro la prima persona dopo il cambio beve due shot, mentre se quando qualcuno perde il proprio turno dovrà bere una volta. Il falso UNO è punito con tre bicchieri, infine il vincitore della partita ha il diritto di decidere chi dovrà bere ben tre shot.

Questa versione di UNO è sicuramente più variegata di quella classica e potrebbe trasformare una partita normale in qualcosa di epico. Chiaramente bisogna vedere anche con che tipo di alcolici si giocherà una partita, perché a seconda della gradazione potrebbero succedere dei veri disastri considerando quanto è possibile bere in una partita. Insomma se decidete di giocare questa versione, giocate responsabilmente.

Cosa ne pensate dell'UNO alcolico, ci avete mai giocato?