di Antonio David Alberto - 11/03/2020 14:04 | aggiornato 11/03/2020 14:09

Siete alla ricerca di una saga letteraria fantasy da recuperare? Di una horror? Di una comedy? Non sapete da dove partire? Allora questa piccola guida, forse, fa proprio al caso vostro.

Ogni persona, nel corso della propria vita, trova la sua saga letteraria.

Che si tratti di una fantasy o di una thriller, di una horror o di una di fantascienza. In questo articolo, tenterò di consigliarvene un po' e di generi diversi. Ovviamente, alcune sono imprescindibili e i generi potrebbero coincidere, ma proverò a essere il più eterogeneo possibile.

Harry Potter

Salani Uno dei cofanetti più belli pubblicati da Salani

Sì, certo, lo sappiamo. Harry Potter è un classico che chiunque dovrebbe aver già letto. Eppure, molte persone si fermano ai film senza rendersi conto che tantissimo del materiale contenuto nei libri è stato tagliato e rimpiazzato, alcuni personaggi sono stati omessi e spesso le storie semplificate. Un esempio? Il principe mezzosangue è uno dei romanzi più interessanti che ci siano, tra i sette, se non il più interessante in assoluto. E la particolarità sta nel fatto che si spiega l'origine di Voldemort, fin dal principio. Eppure, nel film, siamo costretti ad accontentarci solo di una piccolissima parte della storia. O ne I doni della morte, tutta la storia di Silente e Grindelwald viene praticamente omessa, se non per alcuni indizi qua e là, storia che, forse, è stata tagliata proprio per poterla inserire nei film dedicati a Newt Scamander. In ogni caso, la saga di Harry Potter rimane una scelta imprescindibile tra il fantasy contemporaneo.

Le cronache di Narnia

Disney Una scena tratta da Il leone, la strega e l'armadio

Le cronache di Narnia è uno dei cicli fantasy più sottovalutati in assoluto. Spesso considerato un po' in competizione con Il signore degli anelli di Tolkien, il ciclo di romanzi di Lewis non ha nulla a che spartire con quello del suo amico fraterno e compagno Inkling. I sette romanzi che compongono Le cronache di Narnia riescono nel difficile compito di cambiare protagonisti, situazioni, luoghi ed eventi ma riuscire a chiudere il cerchio in un meraviglioso e metaforico settimo romanzo. Sfortunatamente, la saga cinematografica si è fermata solo a tre dei sette romanzi, con il primo, Il leone, la strega e l'armadio, che rimane il migliore tra i tre. La cosa più interessante, però, è la doppia chiave di lettura della saga, da un lato adatta ai bambini, dall'altro adatta agli adulti visti i forti componenti simbolici presenti nei romanzi.

Le cronache del ghiaccio e del fuoco

Mondadori Le nuove meravigliose copertine di Mondadori

In attesa che Martin si degni di far uscire il sesto, e penultimo, romanzo della saga, potremo consolarci rileggendo i primi cinque. Ovviamente stiamo parlando del ciclo da cui è partito il fenomeno di Game of Thrones. Nonostante la serie si sia conclusa, con tutte le polemiche del caso, il quinto romanzo si chiude più o meno nel momento in cui Jon Snow viene trafitto dalle lame dei suoi fratelli alla Barriera. Inutile dire, come per Harry Potter, quanto la saga su carta stampata sia molto più profonda a livello di trama rispetto alla serie TV e di come alcuni personaggi, anche fondamentali, siano presenti nei libri e non nella serie stessa. In più, se non siete sazi, potete anche recuperare gli spin-off sui Targaryen, il primo è stato pubblicato di recente, alcune guide sulla storia di Westeros e tanto altro.

La torre nera

Sperling Gli otto volumi che compongono la saga

Nonostante i primi tre consigli dell'articolo siano rivolti verso il genere fantasy, per quanto riguarda La torre nera il discorso si fa un po' più complesso, essendo questa saga una commistione tra più generi: horror, western, fantasy e fantascienza. Non è facile descrivervi la trama senza "spoilerarvi" un po' le parti più interessanti del primo romanzo, quindi ci limiteremo a dirvi che in un universo alternativo, un pistolero, di nome Roland, deve raggiungere la Torre nera, il perno e lo snodo fondamentale tra tutti i mondi.

Il ciclo di Eymerich

Mondadori Nicolas Eymerich, l'inquisitore

Un po' come per La torre nera, anche nel ciclo di Eymerich si fondono diversi generi: horror, fantascienza e fantasy. Creato dalla penna del maestro del fantasy italiano, Valerio Evangelisti, Eymerich prende spunto da un inquisitore realmente esistito e appartenente all'ordine dei Dominicani. Il ciclo ha avuto particolarmente successo e ha portato alla pubblicazione di ben 12 romanzi e varie storie brevi.

La trilogia di Millennium

BIM distribuzione Il poster del primo film tratto dalla trilogia Millennium

Cambiano totalmente genere, passando dai fantasy al thriller. La trilogia Millennium è un must imprescindibile per tutti gli amanti del giallo, in particolare nordico. Il primo romanzo, Uomini che odiano le donne, fu un successo clamoroso per lo scrittore Stieg Larsson, nonché un fenomeno incredibile nel 2005. Sulla scia del successo del primo libro, l'autore, prima della sua morte prematura, riuscì a completare la sua trilogia coi successivi La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta. A distanza di otto anni, l'autore David Lagercrantz ha deciso di continuare la saga, su invito dell'editore dei primi tre libri, aggiungendo altri tre romanzi. Ambientato in una Svezia vivida e fredda, la storia del primo romanzo ruota attorno alla sparizione di una giovane donna e la sua ricerca è affidata al giornalista Mikael Blomkvist e all'hacker Lisbeth Salander.

Il signore degli anelli

Bompiani Una illustrazione di Alan Lee di Minas Tirith

Dopo un breve excursus a tema thriller, la classifica torna su quella che è considerata, quasi all'unanimità, come la saga fantasy più importante di tutti i tempi: Il signore degli anelli. Scritta dopo il romanzo Lo Hobbit, la storia ci catapulta nella Terra di Mezzo, dove l'oscuro signore Sauron è in cerca dell'Unico Anello per poter dominare tutti i popoli presenti. Oltre alla trilogia formata da La compagnia dell'anello, Le due torri e Il ritorno del re, i fan possono ampliare l'esplorazione della Terra di Mezzo anche grazie alle opere uscite in seguito alla morte di Tolkien e curate dal figlio, Christopher: il Silmarillion, I figli di Hurin, La caduta di Gondolin, Beren e Luthien. Come per Harry Potter, anche in questo caso, la trasposizione cinematografica ha subito diversi tagli, sia per quanto riguarda i personaggi che per quanto riguarda ambientazioni e vicende, ma comunque mantenendone intatta l'essenza del libro stesso.

Il ciclo di Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi

Netflix Neil Patrick Harris nei panni del Conte Olaf

Non è facile inquadrare la saga di Lemony Snicket in un genere specifico. Comedy? Drama? Giallo? Forse è un po' di tutti e tre. La vicenda segue le peripezie dei tre giovani orfani Baudelaire, perseguitati, in seguito a uno sfortunato evento, da un tutore, il conte Olaf, che vuole rubare loro il patrimonio avuto in eredità dai genitori. La serie ha goduto di molto successo e comprende ben 14 romanzi, tutti brevi, comunque. In più, Una serie di sfortunati eventi ha ricevuto ben due trasposizioni, una al cinema e una sul piccolo schermo. Il film comprende i primi tre romanzi mentre la serie copre tutti e 14 i libri.

Quali libri aggiungereste alla lista?