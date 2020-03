DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La terza stagione è in onda, in prima assoluta, ogni lunedì su FoxLife insieme a Grey's Anatomy, di cui è lo spinoff.

Station 19, incentrata sulle avventure dei paramedici di Seattle fra i quali c'è Ben Warren (Jason George), il marito di Miranda Bailey (Chandra Wilson), è già stata rinnovata per una stagione numero 4.

Anche negli USA è attualmente in onda la stagione 3, che sta evidentemente collezionando risultati soddisfacenti, tanto da anticipare la decisione ufficiale sul rinnovo.

La notizia è stata accompagnata da una nota del Presidente di ABC Entertainment, Karey Burke:

Krista Vernoff è una narratrice acuta e superba e le siamo così grati - insieme al cast e alla troupe di talento - per tutto ciò che ha fatto per far prosperare Station 19 in questa stagione. Questa ricca e avvincente serie sta superando gli ascolti quest'anno per un motivo, e non vediamo l'ora di offrire altre fantastiche storie al nostro pubblico appassionato.